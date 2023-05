Nic na siłę, wszystko młotkiem? Nie w przypadku wymiany wycieraczek! Błędy są kosztowne

Kolejne porady eksploatacyjne znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Polscy kierowcy nadal są zwolennikami topornej wersji mechaniki. Gdy jakaś część w aucie nie chce się odkręcić lub zdemontować, wzywają na pomoc swojego ulubionego pomocnika, a więc młotek. Tyle że rozwiązania siłowe czasami przynoszą większej szkód niż pożytku. Tak właśnie może się stać w przypadku prostej na pozór wymiany wycieraczek.

Zużyte wycieraczki to problem. Ich wymiana całe szczęście jest tania

Wycieraczki samochodowe są raczej dość prosty mechanizmem. Składają się z niewielkiego silnika elektrycznego, który jest zamontowany pod przednią szybą i napędza metalowe ramię. Kluczowym elementem jest też pióro, czyli kawałek gumy pracujący na szybie, zbierający z niej wodę i czyszczący ją. Na gumowe zakończenia wycieraczek działają duże siły w czasie pracy. Szczególnie zimą. W efekcie już po jednym sezonie chłodnym, mogą one wymagać wymiany. Pojawią się bowiem takie objawy, jak smużenie czy hałaśliwa praca. Hałaśliwa praca to w dużej mierze kwestia komfortu. Pozostawianie smug może ograniczyć jednak widoczność. To spory problem zwłaszcza podczas jazdy nocą.

Wymiana wycieraczek nie stanowi problemu. Przecież wystarczy kupić nowe pióra dostosowane rozmiarem do wymogów modelu pojazdu i zamontować je. Systemy montażowe są na ogół mocno intuicyjne. Producenci realizują je za pomocą klipsów lub zatrzasków. Co więcej, nowe wycieraczki często nie są drogie. Modele szkieletowe są dostępne już w cenie startującej od nieco ponad 50 zł za komplet trzech sztuk.

Wymiana wycieraczek wydaje się zatem bardzo prosta? No właśnie, czasami tylko wydaje się... Dziś producenci podczas projektowania pojazdów mocno dbają o aerodynamikę. W celu ograniczenia oporów powietrza, ukrywają wycieraczki w szparze powstałej między pokrywą silnika a przednią szybą. I słowo ukrywają, jest tu jak najbardziej właściwe. Bo ramię jest schowane tak skrzętnie, że nie da się go wyjąć. Nie ma zatem mowy o wymianie wycieraczek. Całe szczęście producenci pomyśleli i o tym.

Jak wprowadzić wycieraczki samochodowe w tryb serwisowy?

Wycieraczki ukryte za krawędzią maski i stosowane w nowoczesnych samochodach, przed wymianą należy wprowadzić w tryb serwisowy. W takim przypadku ramię wysunie się na tyle, że kierowca będzie mógł bez problemu zamontować nowe pióra. Do przeprowadzenia procedury nie potrzeba komputera diagnostycznego. Wystarczy znaleźć odpowiednią opcję w komputerze pokładowym. Ta jest ukryta często w ustawieniach pojazdu w systemie multimedialnym. Alternatywnie trzeba zastosować jeden z trików producentów. Czasami wystarczy uruchomić wycieraczki po włączeniu i wyłączeniu zapłonu, a czasami wystarczy dwukrotne pchnięcie dźwigni wycieraczek przy włączonym zapłonie.

W tym punkcie rodzą się dwa pytania:

Skąd kierowca ma wiedzieć, który z systemów jest zastosowany w jego aucie? Te informacje można znaleźć w książce obsługi pojazdu. Warto też sprawdzić, czy opcja uruchomienia wycieraczek w trybie serwisowym jest dostępna w komputerze pokładowym.

Jak uruchomić zapłon w autach z bezkluczykowym dostępem, odpalanych z przycisku? To jeszcze prostsze. Wystarczy nacisnąć przycisk zapłonu bez wciśniętego pedału sprzęgła (w modelach wyposażonych w przekładnię manualną) lub bez wciśniętego pedału hamulca (w modelach wyposażonych w przekładnię automatyczną).

Kosztowne błędy popełniane podczas wymiany wycieraczek

Podczas wymiany wycieraczek kierujący powinien uważać na jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze nie może używać zbyt dużej siły. To w skrajnym scenariuszu doprowadzi do uszkodzenia silnika napędzającego wycieraczki lub wygięcia metalowego ramienia. Elementy takie są zazwyczaj dostępne wyłącznie w postaci drogich części oryginalnych. Komplet składający się z ramienia i silnika często kosztuje ponad 1300 zł. I nie mówimy tu o komplecie dedykowanym autu luksusowemu, a np. popularnemu hatchbackowi segmentu C.

Po drugie podczas wymiany warto zabezpieczyć przednią szybę pojazdu. Na wypadek, gdyby sprężyna "otwartego" ramienia odbiła i metalowy element uderzyłby w szklaną powierzchnię. Nietrudno wyobrazić sobie skutek takiej sytuacji. Tym byłoby uszkodzenie przedniej szyby i konieczność jej wymiany na nową.