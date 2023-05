Orlen przygotowuje wakacyjną promocję. Obniżka ma sięgnąć 30 groszy na litrze

Jak donosi Rzeczpospolita, już w czerwcu Orlen na wszystkich swoich stacjach ma wprowadzić wakacyjną promocję na paliwa. Dla wszystkich kierowców korzystających z programu lojalnościowego Orlen Vitay benzyna oraz olej napędowy oferowane będą z 30-groszowym upustem. Będzie jednak obowiązywał odpowiedni limit. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Promocja z ograniczeniem. Jakim? Tego nie wiadomo

Orlen nie poinformował jednak o jakie ograniczenia chodzi. Prawdopodobnie powtórzy się sytuacja z zeszłego roku, kiedy to każdemu kierowcy przysługiwał limit 50 litrów na jedno tankowanie. Łącznie w ciągu jednego miesiąca można było skorzystać z promocji trzykrotnie. Co więcej, kierowcy posiadający Karty Dużej Rodziny mogli doliczyć kolejne 10 gr rabatu na każdy zatankowany litr. Promocja dotyczyła jedynie benzyny oraz oleju napędowego. Z oferty można było skorzystać od 27 czerwca do 31 sierpnia. Widząc jednak duże zainteresowanie ze strony kierowców, Orlen przedłużył promocję na kolejne dwa tygodnie.

Nowa stacja to wizytówka Orlenu. Chwali się nią Obajtek

Jak stwierdził wówczas Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, cytowany w oficjalnym komunikacie prasowym - „Kryzys energetyczny i wojna za naszą wschodnią granicą powodują niestabilność na rynkach surowców i doprowadziły m.in. do wzrostu kosztów transportu oraz cen energii, z którymi mierzą się obecnie wszystkie kraje europejskie. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji naszych klientów, dlatego w ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko, aby w tym wymagającym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze".

Wydaje się, że wprowadzenie promocji również w tym roku może być świetnym pociągnięciem PR-owym nie tylko dla Orlenu, ale także dla rządu, który ostatnio aż nadto wyraźnie walczy o poparcie wśród kierowców. Takie posunięcie może jednak zostać nie do końca dostrzeżone — bardzo prawdopodobne, że także inne sieci paliwowe zdecydują się wprowadzić podobne promocje, tak jak miało to miejsce w tamtym roku. Tak czy inaczej, im więcej takich programów, tym lepiej dla zmotoryzowanych.