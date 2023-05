Rusza budowa kolejnego odcinka Via Carpatia na Lubelszczyźnie

Wykonawca odcinka S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego rozpoczął pracę nad projektem i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń już w lipcu ubiegłego roku. Teraz przyszedł czas na rozpoczęcie prac budowlanych. Zgodnie z harmonogramem pierwsze prace w terenie planowane są w I kwartale 2024 roku, natomiast nowym odcinkiem powinniśmy pojechać w I połowie 2026 roku. Koszt inwestycji to ok. 570,7 mln zł.

S19 Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

Nowy odcinek Via Carpatia liczyć będzie ok. 22,3 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica – w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ). Łącznie droga S19, czyli międzynarodowy szlak transportowy Via Carpatia, w woj. lubelskim będzie liczyć ok. 200 km.

Przed wjazdem maszyn na plac budowy rozpocznie się procedura odszkodowawcza za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Lubelski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej.

S19 w województwie lubelskim – harmonogram prac

Droga ekspresowa S19 w województwie lubelskim będzie miała docelowo ok. 190 km długości. Kierowcy korzystają już z sześciu odcinków S19 w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Węglin do granicy woj. podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina. W realizacji jest sześć odcinków tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km. Dla czterech z nich do Wojewody Lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji ZRID, dla pozostałych trwają prace projektowe.