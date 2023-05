Kod 78 to trik kierowców na dużo prostsze prawo jazdy. Teraz ma dużo sensu

Kody w prawie jazdy

Każde prawo jazdy ma na odwrocie rubrykę 12. Wielu kierowców nie ma tam nic wpisane, ale jest całkiem spora grupa, która ma jakiś tajemniczy kod. W Polsce zdecydowanie najpopularniejszym jest 01.06. Oznacza on, że kierowca ma uprawnienia do kierowania pojazdami pod warunkiem, że ma założone okulary lub szkła kontaktowe. O tym kodzie decyduje lekarz podczas badania, które musi przejść każdy kierowca przy robieniu prawa jazdy lub jego wymianie. Kodów jednak jest znacznie więcej.

Kod 78 w prawie jazdy to sposób na stres na egzaminie

Polskie przepisy pozwalają zrobić prawo jazdy tylko na samochody z automatyczną skrzynią biegów. Kiedyś było to ogromne ograniczenie, bo znakomita większość samochodów wyjeżdżała na drogi ze skrzynią manualną, a popularność automatów była bardzo niska. Były często wybierane głównie przez klientów droższych i większych samochodów klasy premium. To się jednak zmieniło. Można wręcz powiedzieć, że to manuale są w odwrocie.

Dopłata do automatycznej skrzyni biegów nie jest już tak duża. Nawet w popularnych modelach do automatu trzeba dopłacić kilka tysięcy złotych. Przy dzisiejszych szalonych cenach okazuje się, że przeskok do automatu nie stanowi już dużego procentu ceny samochodu. Nie wolno też zapominać o hybrydach i elektrykach - w nich ręcznej skrzyni nie uświadczymy. Jeśli zdecydujemy się na prawo jazdy tylko na automat, to w prawie jazdy na odwrocie pojawi się kod 78.

Po co wprowadzono kod 78 w prawie jazdy?

To dobra opcja dla każdego, kto potrzebuje więcej czasu na opanowanie jazdy samochodem. Podczas kursu nie tracimy czasu na naukę ruszania i zmiany biegów. Od razu wyjeżdżamy na miasto i uczymy się samej jazdy. Na egzaminie odchodzi za to stres związany z górką i zgaśnięciem samochodu przy ruszaniu. Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie szkoły jazdy mają w swojej flocie auta z automatyczną skrzynią. Ze względu na niższą popularność, zwykle ofertę takiego kursu znajdziemy tylko w większych szkołach. Poszperaliśmy dzisiaj w internecie sprawdzając ceny kursów. To zależy od szkoły, ale zdarza się, że kurs na automat jest trochę droższy. Przykładowo w jednej z popularniejszych szkół jazdy klasyczny kurs kosztuje 3290 zł, a tylko na automat - 3390 zł. Różnica jest więc symboliczna.

Automat to nie tylko rozwiązanie dla początkujących kierowców. Takie prawo jazdy powstało też z myślą o wszystkich osobach, które mają problemy ze zdrowiem i z różnych względów nie mogą jeździć samochodem z ręczną skrzynią biegów.

Mandat za ignorowanie kodów w prawie jazdy

A co jeśli kierowca z prawem jazdy z kodem 78 wsiądzie do samochodu z ręczną skrzynią biegów? Policjant ukarze go za jazdę bez prawa jazdy. W 2023 r. mandat wynosi aż 1500 złotych. Do tego mogą dojść kolejne koszty. Kierowca nie ma uprawnień na jazdę manualem, nie może więc kontynuować jazdy. Jeśli nie ma kogoś, kto może wsiąść za kierownicę, a auto stoi w niebezpiecznym miejscu (np. do kontroli doszło na drodze szybkiego ruchu), to samochód trzeba odholować. W skrajnych sytuacjach policjant może skierować sprawę do sądu.