Przez ten znak kierowcy płacą mandaty i tracą prawa jazdy. B-43 działa inaczej

Mandaty za prędkość w 2023 r., utrata prawa jazdy

W terenie zabudowanym wciąż obowiązuje przepis o utracie prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Dzieje się wokół niego dużo i na pewno słyszeliście, że został okrzyknięty niekonstytucyjnym, ale dla kierowcy nic się na razie nie zmienia. Jeśli przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h, to musi się liczyć z zabraniem prawa jazdy. Do tego oczywiście dojdzie kara pieniężna. Tak wyglądają mandaty za prędkość w 2023 r.:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Znak B-43 to pułapka na kierowców

Nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania. Dlatego warto wyjaśnić tajemnicę znaku B-43. Z pozoru to najzwyklejsze ograniczenie prędkości. Od klasycznego znaku różni się jednak kształtem. Ograniczenie wpisane jest w kwadrat, a nie okrąg. To "strefa ograniczonej prędkości". Kwadratowe znaki zobaczycie najczęściej w miastach i to na gęsto zamieszkanych osiedlach. Stawiane są zwykle w miejscach, gdzie chodzi dużo pieszych, a z podporządkowanych ulic wjeżdża sporo samochodów.

Znak B-43 oznacza wjazd do strefy w terenie zabudowanym, na terenie której obowiązuje niższe ograniczenie prędkości. I to obowiązuje na jej całym terenie! Nie jest odwoływane przez skrzyżowania. To oznacza, że jeśli miniecie znak B-43 z ograniczeniem 30 km/h, to nie możecie przekraczać 30 km/h aż do momentu, kiedy ograniczenie nie zostanie zdjęte innym znakiem. Powinien to być znak informujący o końcu strefy (kwadratowe ograniczenie prędkości z przekreśloną liczbą). To pułapka, w którą wpada wielu kierowców. Mijają pierwsze skrzyżowanie i przyspieszają. Za znakiem B-43 trzeba zmienić ten nawyk.

Co odwołuje ograniczenie prędkości w Polsce?

Skrzyżowanie.

Inny znak ograniczenia prędkości.

Znak informujący o końcu zakazów.

Koniec lub początek obszaru zabudowanego.

Koniec lub początek strefy zamieszkania.

Ta lista działa w przypadku klasycznych ograniczeń prędkości. Kwadratowy znak oznacza, że skrzyżowanie nie odwołuje ograniczeń, kierowca musi jechać wolniej na terenie całej strefy. Warto o tym pamiętać. Poza tym kwadratowe znaki zwykle stawiane są z głową i w miejscach, gdzie naprawdę trzeba jeździć wolniej ze względu bezpieczeństwa. Identycznie jak B-43 działa kombinacja dwóch znaków. Przy wjeździe do niektórych miejscowości, pod nazwą lub znakiem "obszar zabudowany", widzimy znak z informacją o ograniczeniu prędkości. To ono obowiązuje na terenie obszaru zabudowanego, a nie zwyczajowe 50 km/h.