Droga ekspresowa S12 powiększy się o 33 km. Dwa ważne odcinki za 1,3 miliarda zł

Droga S12 - skąd, dokąd

Droga ekspresowa S12 dopiero nabiera realnych kształtów. Z planowanych 315 km kierowcy na razie mogą jeździć po około 90 km ekspresówki. To ważna droga dla kierowców środkowej i wschodniej Polski. Połączy ze sobą trzy województwa (łódzkie, mazowieckie i lubelskie) z Dorohuskiem, a przez to z granicą z Ukrainą. Największe miasta na trasie to Piotrków Trybunalski, Radom, Lublin oraz Chełm. S12 połączy się z kilkoma innymi eskami i stworzy ważny ciąg komunikacyjny. Zwłaszcza na Lubelszczyźnie. O drogach piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl.

S12 Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk

Podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S12: Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk, o łącznej długości 33 km. Obydwa zrealizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, a łączna wartość tych kontraktów to 1 mld 358 mln zł

- pisze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Poznaliśmy już wstępną datę, kiedy dwa nowe odcinki S12 zostaną oddane kierowcom. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację inwestycji, nie wliczając w to okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. To oznacza, że zakończenie prac planowane jest w 2027 r. Trzymamy kciuki, żeby się udało. S12 może nie jest tak medialną drogą jak S19 czy S7, ale dla mieszkańców regionu to bardzo ważna trasa. Każda eSka, która skraca czas przejazdu i wyprowadza ruch z wsi i miasteczek to dobra informacja.

S12. Most i 23 wiadukty

S12 będzie pełnoprawną drogą ekspresową. Będzie miała po dwa pasy w każdym kierunku. Przy okazji inwestycji oczywiście nie powstanie sama ekspresówka. S12 to też: drogi do obsługi ruchu lokalnego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska, 23 wiadukty, most, 20 przejść dla zwierząt (w tym pięć górnych).

Odcinek Piaski - Dorohucza (o długości 9,8 km), zaczynać będzie się na istniejącym węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany w ramach planowanej budowy drogi S17 Piaski - Łopiennik. Z kolei początek odcinka Chełm - Dorohusk (23 km) zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie „ekspresówka" przetnie istniejącą DK12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie obecnej drogi krajowej.

W sumie droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. Co dzieje się na pozostałych odcinkach? GDDKiA podaje, że dla odcinka Dorohucza - Chełm wciąż trwa obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Niedługo za to ruszy budowa obwodnicy Chełma. Wojewoda lubelski wydał już decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Prace mają ruszyć w połowie roku.