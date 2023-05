Znamy ceny nowego BMW Serii 5 G60. Wariant z silnikiem benzynowym jest najtańszy

Mimo iż G60 miała swoją premierę w czwartek 24 maja, BMW postanowiło nie trzymać swoich klientów w niepewności, i wręcz natychmiastowo opublikowało cennik. Najtańszym wariantem jest benzynowe 520i, natomiast najwięcej trzeba będzie zapłacić za elektryczne i5 M60 xDrive. Więcej informacji dotyczących cen nowych samochodów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Cennik nowego BMW Serii 5 G60

Poniżej przedstawiamy polski cennik nowego BMW Serii 5 G60:

520i 208 KM (Benzyna) – od 255 000 zł,

520d 197 KM (Diesel) – od 270 000 zł,

520d xDrive 197 KM (Diesel) – od 285 000 zł,

i5 eDrive40 340 KM – od 345 000 zł,

i5 M60 xDrive 601 KM – od 500 000 zł.

Wkrótce do oferty ma zawitać także hybryda plug-in, która pod względem ceny prawdopodobnie ulokuje się pomiędzy 520d xDrive i i5 eDrive40 . Na szczęście, dla wszystkich tych, którzy obawiają się, że podane ceny dotyczą "gołych" egzemplarzy z bardzo ubogim wyposażeniem mamy dobrą wiadomość. W standardzie nowa "piątka" otrzymała diodowe reflektory i lampy tylne, zakrzywiony ekran BMW Live Cockpit Plus z system operacyjnym 8.5 składający się z wyświetlacza wskaźników o przekątnej 12,3 cala i ekranu środkowego o przekątnej 14,9 cala, pięć trybów jazdy (Personal, Sport (w tym Sport Plus), Efficient, Expressive i Relax), sportowe fotele przednie, dwustrefową automatyczną klimatyzację, a także ładowarkę indukcyjną.

Nowe BMW serii 5 G60 debiutuje jako elektryczne BMW i5

BMW serii 5 G60

Ósma generacja popularnej "piątki" względem poprzedniczki nieco urosła - jest dłuższa o 97 mm (5060 mm), szersza o 32 mm (1900 mm) i wyższa o 36 mm (1515 mm), a rozstaw osi zwiększył się o dwa centymetry (2995 mm). Nadwozie G60 jest bardzo aerodynamiczne (współczynnik oporu powietrza wynosi jedynie 0,23) i wyraziste. Przód zachował swój stosunkowo klasyczny wygląd, z kolei tył nabrał dość eksperymentalnego charakteru, co może nie przypaść wszystkim do gustu. We wnętrzu od razu widać, że inspirowano się serią 7. Deska rozdzielacz jest nowoczesna, a więc minimalistyczna i zdominowana przez duży, zakrzywiony ekran. Zgodnie z ekologiczną strategią marki tapicerka została wykończona wegańskimi materiałami. Więcej o nowej Serii 5 przeczytacie w podlinkowanym wyżej artykule.