Kto jeszcze w tym roku musi wymienić prawo jazdy? Są tacy kierowcy i kilka powodów

Aktualnie kierowca poruszający się po Polsce i posiadający polskie prawo jazdy, nie musi wozić ze sobą dokumentu. To jednak nie oznacza, że może go całkowicie ignorować. Jest co najmniej kilka przypadków, w których prowadzący ma obowiązek wymiany prawka. I prawie żaden z nich nie jest przywiązany do konkretnego przedziału czasowego. Może zatem równie dobrze nastąpić w tym, jak i kolejnym roku.

Minął termin ważności prawka? Przestajesz być kierowcą

Po pierwsze wymiana prawa jazdy może być konieczna z uwagi na termin obowiązywania dokumentu albo tylko jednej z kategorii zapisanych w nim. Bagatelizujesz datę ważności? To poważny błąd. Jej wygaśnięcie oznacza bowiem, że de facto tracisz uprawnienia do kierowania. W efekcie nie może legalnie jeździć autem. A w razie wpadki, zapłacisz co najmniej 1500 zł mandatu i dostaniesz sądowy zakaz prowadzenia. Prawo jazdy w przypadku wygasającej daty ważności warto wymienić wcześniej. Na nowy dokument trzeba bowiem poczekać nawet dwa tygodnie. Lepiej zatem, aby kierującemu udało się wyrobić nowe prawko, przed minięciem terminu ważności poprzedniego.

Skoro kierowca nie musi wozić prawa jazdy, skąd policjant w czasie kontroli drogowej będzie wiedział, że dokument prowadzącego przekroczył termin ważności? Dane dotyczące daty zapisane są także w bazie CEPiK, do której funkcjonariusze mają dostęp z poziomu komputera zamontowanego w radiowozie.

Wymiana konieczna też w razie zmiany danych czy zniszczenia prawa jazdy

Po drugie wymiana prawa jazdy na nowe konieczna jest w sytuacji, w której kierująca z uwagi na ślub lub rozwód zmieniła nazwisko. W takim przypadku wymiana ma charakter aktualizacji danych. Co ze zmianą adresu zamieszkania? Nowe druki prawa jazdy nie zawierają takich informacji. Wymiana w takim przypadku nie ma zatem żadnego sensu. Po trzecie nowe prawo jazdy jest konieczne wtedy, gdy stare zostało zgubione, ewentualnie uległo zniszczeniu w stopniu, który uniemożliwia odczytanie danych zapisanych w nim.

Co z wymianą praw jazdy bezterminowych? Ta również stanie się faktem, ale jeszcze nie w tym roku. Dokument bezterminowy na terminowy kierujący będą musieli zmienić dopiero w latach 2028 – 2033. Dopiero 1 stycznia 2034 roku prawo jazdy bezterminowe zostanie wygaszone z mocy ustawy. Straci ważność, a kierujący posiadający taki dokument, nie będzie mógł legalnie prowadzić pojazdu.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy kosztuje dokładnie 100,50 zł, przy czym 0,50 zł to tzw. opłata ewidencyjna. Do wniosku złożonego w referacie komunikacji, kierujący musi jednak dorzucić aktualne zdjęcie – kolorowe, z jasnym, jednolitym tłem i w rozmiarze 35x45 mm. Jego wykonanie będzie kosztować jakieś 50 zł. Poza tym w przypadku terminowych praw jazdy, konieczne może być dostarczenie oświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Wizyta lekarska zostanie wyceniona na 200 zł. I warto pamiętać o tym, że powyższe opłaty są aktualne w każdym przypadku. W Polsce nie ma czegoś takiego jak darmowa wymiana prawa jazdy.