Co słychać na siódemce i Zakopiance przed wakacjami? Głównie utrudnienia

Utrudnienia na Zakopiance

We wtorek (30 maja) drogowcy planują zamknięcie prawego pas ruchu na Zakopiance w miejscowości Gaj na jezdni prowadzącej w kierunku Myślenic. Ruch będzie prowadzony tylko jednym, lewym pasem. Obowiązywać będzie tam ograniczenie prędkości do 50 km/h. Utrudnienia spowodowane są pracami związanymi z betonowaniem podpory pod wiadukt, który w przyszłości będzie przebiegał nad Zakopianką. Planowany czas zamknięcia to 9 godzin (od 7:00 do 16:00).

W Gaju oprócz wiaduktu pomiędzy ulicami Zadziele i Widokową powstanie też węzeł na DK7, chodniki o długości 750 m oraz nowa kanalizacja deszczowa. Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w latach 2020/2021 wykazał, że codziennie średnio w tym miejscu przejeżdża prawie 60 tysięcy pojazdów. Nowy wiadukt ma poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Zwężenie w miejscowości Miechowo

W poniedziałek (29 maja) rusza remont nawierzchni DK7 w Miechowie. Prace będą prowadzone na długości ok. 600 m i potrwają do połowy czerwca. Drogowcy sfrezują wierzchnie warstwy asfaltu, ułożą nowe warstwy, tzw. ścieralnej oraz naprawią pobocza. Na samym skrzyżowaniu wymieniona zostanie też warstwa wiążącą asfaltu.

Większość prac będzie prowadzona w nocy, od 22 do 6 rano. W dniach od 8 do 11 czerwca (długi weekend, Święto Bożego Ciała) prace będą wstrzymane.

W nocy w czasie prac wprowadzony będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie, także ruch na skrzyżowaniu DK7 i ul. Racławickiej będzie sterowany ręcznie. W dzień kierowcy będą mieli do dyspozycji oba pasy ruchu, na skrzyżowaniu będzie działała sygnalizacja świetlna. Na całym odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Znamy oferty na kolejny odcinek Zakopianki (Libartowo)

Sześć firm jest zainteresowanych zaprojektowaniem i przebudową układu drogowego na Zakopiance (DK7) w Libertowie. Na to zadanie GDDKiA zamierza przeznaczyć ponad 188 milionów złotych (188 373 558,04 zł). Wszystkie złożone oferty mieszczą się w tej kwocie.

W ramach tej inwestycji powstanie m.in. tunel (przejazd) pod zakopianką i trzy kładki dla pieszych. GDDKiA zakłada kompleksową przebudowę układu drogowego w Libertowie. Zostanie zlikwidowane skrzyżowanie zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Z drogi krajowej nr 7 będzie można w tym miejscu skręcać tylko w prawo. W zamian za to pod zakopianką powstanie tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Będzie on zlokalizowany niespełna kilometr na południe od likwidowanego skrzyżowania. W tunelu będzie też ciąg pieszo-rowerowy. W okolicy likwidowanego skrzyżowania powstanie kładka, która zastąpi przejście dla pieszych.

Zostaną również zlikwidowane skręt w prawo z zakopianki w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i skręt w prawo w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic) oraz możliwości wyjazdu z tych ulic na DK7. Odcięte od DK7 drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do zakopianki.

Wzdłuż zakopianki zostanie poprawiona i uzupełniona sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na korzystanie z tunelu i wjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic. GDDKiA poszerzy drogę łącznikową po wschodniej stronie DK7 w Libertowie i przebuduje wjazdy na posesje. Wybudowane zostaną również dwa ronda. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania. Drugie na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod zakopianką.