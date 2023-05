Kolarz Michał Kwiatkowski ma nowy samochód. To pierwsze takie auto w Polsce

Ineos Grenadier 4x4 w wersji wyposażenia Fieldmaster umożliwiającej demontaż dachu, w kolorze Inky Black, to pierwszy egzemplarz, jaki trafił do polskiego klienta. Pojazd należy do kolarza szosowego Michała Kwiatkowskiego. Wybór samochodu nie jest przypadkowy - znany sportowiec jest członkiem drużyny Ineos Grenadier Cycling Team. Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ineos Grenadier to samochód zbudowany od podstaw, stworzony z myślą o zaspokojeniu popytu na wytrzymały, sprawny i wygodny pojazd do jazdy w każdych warunkach. Idea ta spodobała się Michałowi Kwiatkowskiemu, który był jednym z pierwszych klientów na świecie, który złożył zamówienie na własnego Grenadiera.

Dla mnie Grenadier to po prostu pojazd, którym można przejechać dookoła świata. Gdyby bohater Juliusza Verne'a był w jego posiadaniu, bylibyśmy pewni, że ukończy swoje wyzwanie w 80 dni. To po prostu narzędzie podróżnika, które sprawdzi się w każdym terenie, pod każdą szerokością i długością geograficzną

- powiedział Michał Kwiatkowski, który wyjechał swoim samochodem z salonu w Warszawie.

Specjalistyczna terenówka

Ineos Grenadier to wytrzymały pojazd terenowy, wyceniony na minimum 54 720 euro za podstawową konfigurację. Podwozie oparto na ramie drabinowej o pełnym przekroju skrzynkowym. Osie są z litego materiału, skrzynia rozdzielcza jest dwubiegunowa, a blokowane mechanizmy różnicowe mogą być aż trzy. Do wyboru są sześciocylindrowe silniki benzynowe lub wysokoprężne produkcji BMW o pojemności trzech litrów z turbodoładowaniem, które zostały gruntownie zmodyfikowane i skalibrowane pod kątem zastosowania w samochodzie terenowym. Każdego Grenadiera można z łatwością dostosować do specyficznych wymagań. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.