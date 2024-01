Pas do skrętu i włączanie kierunkowskazu. Jaki mandat za popularny błąd?

O przepisach drogowych i ewentualnych karach czekających na kierowców opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Pas do skrętu przewiduje tylko jeden manewr. Jak strzałka jest skierowana w lewo, kierujący może skręcić w lewo. Gdy pokazuje kierunek na prawo, możliwy jest tylko skręt w prawo. Pojawienie się tylko jednej możliwości nie oznacza jednak jeszcze, że prowadzący może zrezygnować z kierunkowskazu.

Pas kierunkowy a kierunkowskaz. Przepisy są tu jasne

Stan prawny wygląda następująco: na pasie kierunkowym sygnalizowanie manewru nadal jest konieczne. Bez względu na fakt, że kierowca tak naprawdę nie ma innego wyjścia. A wynika to w dużej mierze z tego, że przepisy oddzielają kwestię kierunkowości pasa od obowiązków podczas wykonywania manewru. I kluczowy jest tu art. 22 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wyraźnie stwierdza, że:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Powyższy zapis nie przewiduje konkretnych przypadków wprowadzenia czy też wykluczenia obowiązku sygnalizowania manewru. Dotyczy zatem wszystkich sytuacji drogowych – w tym także jazdy po pasie kierunkowym i to nawet takim, który został wyposażony w sygnalizację świetlną np. bezkolizyjną. I interpretacja taka jest o tyle prawidłowa, że sygnalizowanie manewrów jest narzędziem, które przydaje się innym użytkownikom drogi – informuje ich o zamiarach prowadzącego dany pojazd. W efekcie skoro kierowca korzystając z pasa kierunkowego musi sygnalizować manewr, niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą.

Ile wynosi mandat za brak kierunkowskazu na pasie kierunkowym?

Załóżmy, że kierowca jedzie pasem kierunkowym, ale nie sygnalizuje skrętu. A do tego sytuację zauważył patrol policji i postanowił podjąć interwencję. Zatrzyma zatem pojazd do kontroli, sprawdzi dokumenty pojazdu i kierującego, a na koniec wlepi prowadzącemu karę za "utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru". Tak brzmi kwalifikacja czynu w taryfikatorze mandatów. Sama grzywna to 200 zł. Czyn obwarowany jest jednak również 2. punktami karnymi. Te trafią do bazy CEPiK i zostaną dopisane do konta kierowcy.