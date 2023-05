Więcej luksusu we francuskiej limuzynie. DS 9 z aktualizacjami w roku modelowym 2023

Wśród poprawek wprowadzonych do DS 9 M.Y. 23 znalazł się przeprojektowany zestaw zegarów i wskaźników oraz nowy system multimedialny DS IRIS System. Rozwiązanie to otrzymało interfejs z możliwością pełnej konfiguracji i personalizacji, wspierany przez narzędzie naturalnego rozpoznawania mowy – IRIS. Menu, złożone z widżetów, wyświetlające się na 12-calowym ekranie dotykowym, oferuje dostęp do wszystkich funkcji za pomocą jednego gestu. Ekran wyświetla widok 360 stopni, który jest uzyskiwany dzięki nowym kamerom cyfrowym o wysokiej rozdzielczości. Funkcje Mirror Screen, CarPlay i Android Auto są dostępne bezprzewodowo za pośrednictwem Wi-Fi lub kabla poprzez gniazda USB typu C. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Nawigacja połączona z internetem monitoruje warunki drogowe i wyznacza najlepsze trasy w czasie rzeczywistym. Ponadto ekran pokazuje niebezpieczne miejsca, kontrole prędkości (w zależności od przepisów danego kraju), prognozę pogody, umiejscowienie i ceny stacji benzynowych oraz lokalizację publicznych parkingów i punktów ładowania. Wszystkie aktualizacje są przeprowadzane automatycznie. DS IRIS System jest połączony z aplikacją mobilną MyDS, która umożliwia wysyłanie celów podróży ze smartfona na ekran DS 9, programowanie wstępnego ogrzania lub schłodzenia wnętrza pojazdu, ładowanie akumulatora, otrzymywanie proaktywnych alarmów serwisowych, czy używanie cyfrowego pilota zdalnego sterowania do blokowania i odblokowywania drzwi, włączania świateł lub aktywowania klaksonu.

Nowe wykończenie wnętrza Opera

Gama została wzbogacona o trzeci poziom wykończenia Opera, który jest dopełnieniem pakietów wyposażenia Performance Line + i Rivoli +. Wariant Opera może zostać wybrany w trzech kolorach wnętrza: czerwonym, szarym lub czarnym. Elegancję kabiny podkreśla skóra Nappa, którą pokryto siedzenia z logo DS wytłoczonym na przedniej stronie zagłówków, tylną kanapę, konsolę środkową i przedłużoną deskę rozdzielczą.

Standard wariantu Opera zawiera aktywne zawieszenie, rozszerzony pakiet bezpieczeństwa DS Drive Assist z półautonomiczną jazdą na poziomie 2, system noktowizyjny oraz takie elementy podnoszące komfort, jak system HiFi FOCAL Electra, pakiet DS Pack Lounge dla pasażerów z tyłu, w tym luksusowy skórzany środkowy podłokietnik, zagłówek Lounge na bocznych siedzeniach, ozdobny przycisk do przesuwania przedniego fotela pasażera z tylnych siedzeń, rozszerzoną dwustrefową automatyczną klimatyzację oraz podgrzewane, masowane i wentylowane tylne siedzenia boczne. Do tego bogatego wyposażenia dochodzi szyberdach, bagażnik z automatyczną klapą, podgrzewana przednia szyba i alarm.

Wnętrze limuzyny DS 9 Fot. DS Automobiles

Kolekcja Eeprit De Voyage

DS 9 pojawia się także w wyjątkowej kolekcji Eeprit De Voyage. Odznacza się ona szlachetnymi materiałami oraz rozświetlającą wnętrze, ekskluzywną jasną skórą. Siedzenia są pokryte skórą Nappa w kolorze Gris Perle z wykończeniem przypominającym bransoletę luksusowego zegarka. Również konsola środkowa, deska rozdzielcza i panele drzwiowe są pokryte skórą Nappa. Podsufitka jest w całości pokryta Alcantarą w kolorze Gris Galet. Podobnie jest z podłokietnikami na drzwiach i obszyciem przednich i tylnych dywaników. Pod ekranem centralnym zamontowano panel ze skóry Nappa, tłoczony na gorąco i zawierający motyw Clou de Paris (legendarny wzór giloszowany paryskich zegarmistrzów. Linie, grawerowane laserowo, są także ozdobą progów, monogramów na drzwiach przednich, a także obudów lusterek.

Hybrydowe silniki typu plug-in

DS 9 M.Y. 23 jest samochodem z układem układem hybrydowym typu plug-in, występującym w dwóch wariantach. E-Tense 250 ma 4-cylindrowy silnik PureTech o mocy 200 KM wspomagany przez napęd elektryczny o mocy 80 kW (110 KM). Akumulator 15,6 kWh pozwala pokonać do 85 kilometrów w cyklu miejskim WLTP lub 75 km w cyklu mieszanym WLTP. Pokładowa ładowarka o mocy 7,4 kW zapewnia naładowanie akumulatora od 0 do 100 proc. pojemności w niecałe 2,5h. DS 9 z takim napędem ma 19-calowe obręcze kół.

Mocniejszy napęd E-Tense 4x4 360 został wyposażony w 4-cylindrowy silnik o mocy 200 KM i dwa silniki elektryczne – jeden o mocy 110 KM (z przodu, zintegrowany ze skrzynią biegów), a drugi o mocy 113 KM (połączony z tylną osią). Jest on połączony z inteligentną skrzynią biegów z napędem na cztery koła. Akumulator ma moc 15,6 kWh. 360-konna limuzyna od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,6 sekundy i rozpędza się maksymalnie do 250 km/h. Samochód może rozwinąć prędkość 140 km/h przy wykorzystaniu wyłącznie energii elektrycznej. W cyklu miejskim WLTP auto z naładowanym akumulatorem przejeżdża dystans 65 km lub 62 kilometrów w cyklu mieszanym. Wersja E-Tense 4x4 360 otrzymuje 20-calowe koła wyposażone w opony Michelin Pilot Sport 4S. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.