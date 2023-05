Autostrada A1 jest w pełni gotowa. Czas na kolejne prace i trzeci pas

Autostrada A1 - kluczowa droga dla całej Polski

Autostrada Bursztynowa A1 to jedna z najważniejszych dróg w kraju. Łączy Trójmiasto z granicą z Czechami w Gorzyczkach. Ma 584 km i została już w pełni oddana kierowcom. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie i śląskie. Najważniejsze miejscowości, które łączy A1 to Gdańsk, Toruń, Łódź i Górnośląski Okręg Przemysłowy. A1 łączy się z biegnącymi ze wschodu na zachód autostradami A2 i A4, a także drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8. Co więcej, A1 to część międzynarodowego szlaku transportowego łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk. O drogach piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl.

Poszerzenie A1. Zaczynają się prace projektowe

Firma Voessing Polska, z którą podpisaliśmy umowę, wyceniła wartość prac na 2 976 600 zł. Uzyskanie decyzji środowiskowej otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ

- informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w najnowszym komunikacie. GDDKiA jeszcze na początku stycznia ogłosiła drugi przetarg na opracowanie dokumentacji dla poszerzenia autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Pierwszy przetarg z jesieni ubiegłego roku został unieważniony. Po wprowadzeniu zmian w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), w drugim przetargu oferty złożyło aż dziewięciu wykonawców.

W Polsce powstanie nowa siódemka do granicy. Droga DK7 będzie częścią sieci TEN-T

Poszerzenie A1 - po co?

Poszerzony odcinek A1 ma mieć trzy pasy i znacznie usprawnić ruch na jedynce. To inwestycja przede wszystkim na przyszłość. Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wraz z budową kolejnych odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Warszawą wzrośnie natężenie ruchu na wspólnym odcinku A1 i S10

- komentuje GDDKiA. Inwestycja przyczyni się także do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu. Będzie on spowodowany m.in. przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin - Warszawa na obecnej autostradzie A2, przez drogę ekspresową S10, która na odcinku Włocławek - Toruń będzie miała wspólny przebieg z A1. Planowany termin realizacji prac budowlanych przypada na lata 2029-31.