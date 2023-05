Czy można nagrywać policjanta podczas kontroli drogowej? "Nie ma takiego przepisu"

Nie ma przepisu, który jasno by określał, że można nagrywać policjanta np. podczas kontroli drogowej. Ale nie ma też zapisu, który tego zakazuje. Innymi słowy: prawo nie rozwiązuje jednoznacznie tego problemu. Dlatego do sprawy trzeba podejść ze zdrowym rozsądkiem. W Polsce można jeździć z kamerką, można też założyć, że można nagrywać interwencję policji. Oczywiście zachowując kilka zasad. Na pewno nie można funkcjonariuszowi przeszkadzać w pracy. To absolutna podstawa i już na początku trzeba to podkreślić. Zastanówcie się też dwa razy, zanim opublikujecie nagranie. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Wezwał policję, bo słyszał wołanie o pomoc. Okazało się, że to koza

Czy można nagrywać policjanta?

Utrwalanie czyjegoś wizerunku może naruszać dobra osobiste. Policjant nie jest wyjątkiem. Jeśli uzna, że filmując go, naruszyliśmy jego dobra osobiste, może wystąpić przeciwko nam z powództwem cywilnym. Trudno jednak sobie wyobrazić, że sąd przychyli się do jego wniosku w sytuacji, w której filmowaliśmy interwencję. Można zatem założyć, że filmowanie policjanta dokonującego interwencji jest legalne. Policjant nie ma podstaw prawnych, by zakazać filmowania np. przebiegu kontroli drogowej. O rozpoczęciu filmowania nie musimy nikogo informować.

WAŻNE: Nagrywanie policjanta nie może utrudniać lub uniemożliwiać interwencji. Podczas filmowania musimy zastosować się do poleceń funkcjonariusza, zapewniając mu m.in. niezbędną do podjęcia działań przestrzeń.

Mandat z internetu. Kierowcy już mogą dostać zdjęcie z fotoradaru w nowy sposób

Rozpowszechnianie wideo z policjantem - co za to grozi?

Nagrywanie to jedno, ale rozpowszechnianie nagrania to coś zupełnie innego. Kwestię rozpowszechniania czyjegoś wizerunku prawo wyjaśnia bardzo dokładnie. Jeżeli funkcjonariusz jest osobą publiczną, jego wizerunek można rozpowszechniać. Trudno sobie jednak wyobrazić, że kontroli drogowej dokonuje rzecznik Komendy Głównej Policji. Szeregowy policjant drogówki jest funkcjonariuszem publicznym, ale nie osobą publiczną. Jego wizerunku nie można rozpowszechniać bez jego zgody. Określa to art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takiej sytuacji policjant również może nam wytoczyć proces cywilny, w którym sąd nie będzie już tak przychylny jak w przypadku samego nagrywania.

WAŻNE: Jeżeli policjant nie wyrazi zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku, możemy opublikować nagranie z jego udziałem, ale pod warunkiem zamazania jego twarzy, zniekształcenia głosu i ukrycia innych cech, które pozwalają ustalić jego tożsamość.

Znak D-43 zmienia zasady kontroli policyjnej. Część policjantów traci uprawnienia

Kontrola policyjna - jak się zachować?

Kierowcy muszą wiedzieć, że:

po zatrzymaniu przez policję nie należy wysiadać z samochodu,

podczas kontroli należy trzymać ręce na kierownicy, chyba że kontrolujący policjant poprosi o opuszczenie pojazdu,

na polecenie kontrolującego policjanta trzeba wyłączyć silnik pojazdu i włączyć światła awaryjne, a także umożliwić dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

Warto z policjantem współpracować i wykonywać jego polecenia. Kontrola w miłej atmosferze potrwa krócej i nie będzie nieprzyjemna. W każdej drogowej sytuacji zwykła ludzka życzliwość bardzo pomaga. Również podczas kontroli policyjnej.