Pora na drogę ekspresową w Kotlinie Kłodzkiej, z której skorzystają nie tylko lokalni mieszkańcy czy branża logistyczna, ale także m.in. miłośnicy narciarstwa w Sudetach. Drogowcy nie kryją planów, by droga S8 docelowo połączyła Wrocław z Łagiewnikami, Kłodzkiem, Bystrzycą Kłodzką i granicą z Czechami (w ciągu drogi krajowej numer 33). Nową trasę uwzględniono m.in. w rządowym programie budowy dróg krajowych do 2030 r. Niestety nie oznacza to jednak, że do 2030 r. doczekamy się całej trasy aż do granicy państwa. Poczekamy dłużej.

Według przyjętych planów w pierwszej kolejności powstanie połączenie do Kłodzka. Zaplanowano dwujezdniową trasę (z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi) o długości 87 km. Pomiędzy Kobierzycami a Jordanowem Śląskim zarezerwowano miejsce na dobudowanie trzeciego pasa ruchu.

Aż 10 lat czekania na drogę ekspresową S8

Poszczególne odcinki drogi ekspresowej S8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem powinny być wybudowane w latach 2028-2033. Zapewne jeszcze później powstanie droga S8 na południe od Kłodzka do Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Boboszowa w pobliżu południowej granicy Polski (łącznie 45 km od Kłodzka do Boboszowa). W planach jest także połączenie S8 z przyszłą obwodnicą Złotego Stoku.

Pierwszy fragment S8 o długości 33 km od Wrocławia do Łagiewnik podzielono na trzy odcinki. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy w formule projektuj i buduj.

Kobierzyce Północ — Kobierzyce Południe (długość ok. 7,5 km)

Kobierzyce Południe — Jordanów Śląski (długość ok. 13,8 km)

Jordanów Śląski — Łagiewniki Zachód (długość ok. 11,2 km)

Pierwszy i najkrótszy z nich zostanie połączony z autostradową obwodnicą Wrocławia (A8) oraz drogą wojewódzką nr 346 (w planach dwa węzły drogowe). Uwzględniono miejsce obsługi podróżnych (MOP Królikowice) oraz kilka przejść dla zwierząt (estakada, dwa mosty, cztery przepusty i wiadukt). Odcinek poprowadzono nowym śladem po zachodniej stronie drogi krajowej nr 8.

Odcinek od Kobierzyc do Jordanowa zostanie poprowadzony nowym śladem po zachodniej stronie obecnej DK8. Drogowcy wybudują węzeł drogowy łączący S8 z DK8 i drogami powiatowymi DP2075D i DP1989D oraz 5 mostów, 10 wiaduktów oraz kilka przepustów dla zwierząt. Na odcinku od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich (przebieg także po zachodniej stronie DK8) powstanie zaś 7 wiaduktów, 6 przepustów i dwa węzły drogowe (Łagiewniki Północ i Łagiewniki Zachód). Połączą S8 z drogami krajowymi nr 8 i 39 oraz drogą wojewódzką nr 384.

Szczegółowe plany opracowano także dla drogi S8 pomiędzy Łagiewnikami i Ząbkowicami Śląskimi oraz odcinka Ząbkowice – Bardo. Dla obu fragmentów uzyskano już decyzje środowiskowe pod koniec 2021 r. Pozostaje tylko ogłoszenie przetargu. W przygotowaniu jest zaś droga ekspresowa S8 Bardo – Kłodzko oraz 45 km fragment do granicy państwa.