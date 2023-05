Mała Toyota Aygo X Undercover kosztuje tyle co kompaktowa Corolla Sedan

Toyota Aygo X cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem. W kwietniu 2023 roku pojazd ten był najchętniej rejestrowanym małym autem, a od początku roku na drogi wyjechało już 1240 egzemplarzy najmniejszej Toyoty. Pojazd ten w stosunku do poprzedniej generacji cechuje się zdecydowanie bardziej lifestylowym charakterem oraz ma większe wymiary (jest o 235 mm dłuższy, o 125 mm szerszy, ma o 90 mm większy rozstaw osi).

Nowa odmiana Toyoty Aygo X, którą polski oddział wycenił na 87 900 zł, to dzieło współpracy z japońskim projektantem mody. Jun Takahashi, będący założycielem marki Undercover, odpowiada za stylizację miejskiego crossovera limitowanego w Europie do 5000 egzemplarzy. Dla porównania, za podstawową Toyotę Yaris pozycjonowaną w segmencie B, napędzaną silnikiem 1.5 VVT-i o mocy 125 KM, trzeba zapłacić 78 900 zł, a w wyższej wersji wyposażenia Executive 89 900 zł. Aygo X Undercover z przekładnią CVT ma cenę 92 900 zł, a to już jest koszt kompaktowej Corolli Sedan (1.5 VVT-i 125 KM) w drugim poziomie wyposażenia Comfort. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Do napędu Aygo X służy 3-cylindrowy silnik 1.0 VVT-i o mocy 72 KM. Może być on zestawiony ze skrzynią manualną lub automatyczną, a napęd trafia na przednią oś. Auto na przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrzebuje prawie 15 sekund i rozpędza się do prędkości dochodzącej do blisko 160 km/h.

Wyposażenie Toyoty Aygo X Undercover

W limitowanej wersji Aygo X Undercover nadwozie odznacza się unikalnym połączeniem dwóch tonacji szarości z akcentami w odcieniu koralowym. Elementy te znajdziemy na zderzakach, czarnych 18-calowych aluminiowych felgach oraz we wnętrzu. Kabina wyróżnia się tapicerkami z logotypem Undercover i dywanikami o specjalnym wzorze z monogramem. Fotele mają specjalne poszycie w kolorze Bordeaux z elementami skóry naturalnej. Wsiadając do samochodu, po bokach dachu można zauważyć ozdobne elementy z hasłem Chaos / Balance.

Wyposażenie obejmuje m.in.: system bezkluczykowego dostępu do samochodu, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym, 9-calowym ekranem dotykowym HD, nawigację Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, automatyczną klimatyzację, podgrzewane fotele przednie, stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto, a także systemy bezpieczeństwa czynnego i wspomagania kierowcy Toyota T-MATE obejmujące między innymi pakiet Toyota Safety Sense, czy kamerę cofania. Opcjonalnie można dodać jeszcze pakiet Premium Audio JBL z czterema głośnikami, wzmacniaczem i subwooferem. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.