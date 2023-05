Pas rozbiegowy paraliżuje polskich kierowców. Działa na nim suwak? Dokąd dojechać?

Interpretacje polskich przepisów drogowych podajemy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach, choć nie tylko, drogowcy tworzą tzw. pasy rozbiegowe. Ich rola jest prosta. Chodzi o to, aby pojazdy włączające się do ruchu, otrzymały wystarczającą przestrzeń do bezpiecznego zwiększenia prędkości i tym samym płynnego włączenia się do jazdy. Dystans pozwalający na przyspieszenie sprawia, że manewr wjazdu na drogę główną staje się mniej niebezpieczny.

Zobacz wideo "Ale jest suwak!" No właśnie nie. Policja pokazuje nagranie kierowcy, który wymusił pierwszeństwo i tłumaczył się jazdą na suwak

Pas rozbiegowy: jazda na suwak obowiązuje czy nie?

Pytanie w tym punkcie brzmi: czy w przypadku pasa rozbiegowego działa jazda na suwak? W czystej teorii może działać. W końcu pas rozbiegowy jest pasem ruchu w głos art. 2 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tylko zaczyna się na wysokości wjazdu i kończy po kilkudziesięciu metrach. Czemu zatem piszę, że zasada jazdy na suwak może tu działać? Bo aby tak się stało, muszą wystąpić ustawowe warunki. Te wyraźnie określa art. 22 ust. 4a i 4b ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pierwszym z nich jest znaczne zmniejszenie prędkości na jezdni. Znaczne, a więc nie jest to zredukowanie tempa jazdy z 60 do 40 km/h, a z 60 do 5 km/h. Mowa zatem tylko o korkach.

Nie może być tak, że samochody jadące drogą główną np. ekspresówce z prędkością 120 km/h, muszą hamować żeby wpuścić przed siebie auto jadące na pasie rozbiegowym z prędkością 40 km/h. To byłoby skrajnie niebezpieczne i tworzyło bardzo realne zagrożenie wypadkiem drogowym!

Kiedy pas rozbiegowy jest objęty jazdą na suwak?

Załóżmy jednak, że na drodze panuje korek. Na pasie rozbiegowym pojawia się samochód. Kiedy jego kierujący może skorzystać z jazdy na suwak i zmienić pas na sąsiadujący? Pomijając poważne spowolnienie tempa jazdy, liczą się jeszcze trzy warunki. Mowa o tym, że:

pojazd powinien dojechać do końca pasa rozbiegowego. W jego połowie jazda na suwak nie działa.

jeden samochód na pasie pozwalającym na kontynuowanie jazdy, może przepuścić tylko jeden samochód z pasa rozbiegowego. Przed jeden pojazd nie mogą się wcisnąć dwa auta.

jeżeli poza pasem rozbiegowym droga ma jeszcze dwa pasy ruchu i tylko jeden z nich jest zakorkowany, jazda na suwak nie obowiązuje. Próba "siłowej" zmiany pasa ruchu w takim przypadku oznacza wymuszenie pierwszeństwa.

Mandat za jazdę na suwak. Kary do 5 tys. zł!

Jazda na suwak jest w pewnych sytuacjach obowiązkowa. I słowo pewnych oznacza, że trzeba się ściśle stosować do powyższych zasad. Ich pominięcie oznacza wykroczenie, a kary są wysokie.