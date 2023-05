Pytanie za 100 pkt. Czy można wyprzedzić pojazd uprzywilejowany? Do 2000 zł mandatu

Kiedy pojazd uprzywilejowany jest uprzywilejowany?

Kluczowa będzie tu definicja pojazdu uprzywilejowanego. Wcale nie jest nim każdy radiowóz policyjny, wóz strażacki czy pojazd pogotowia ratunkowego. Aby samochody należące do służb stały się uprzywilejowane, muszą zostać spełnione jeszcze dwie przesłanki ustawowe. Pierwszą jest włączenie sygnałów dźwiękowych. Drugą sygnałów błyskowych. Bez tego radiowóz policyjny jest zwykłym samochodem – takim jak twoje auto prywatne. Dopóki radiowóz nie włączy sygnałów błyskowych i dźwiękowych jednocześnie, można go wyprzedzić. Oczywiście pod warunkiem, że pozwalają na to warunki drogowe i oznaczenia. Jeśli w sposób nieprzepisowy wyprzedzicie radiowóz bez włączonych kogutów, to możecie być pewni, że je włączy i wam wypisze mandat.

Kiedy można, a kiedy nie można wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego?

Co się dzieje w sytuacji, w której radiowóz policyjny stanie się uprzywilejowany? W takim przypadku na kierowców pozostałych pojazdów nakładane są dwa wymogi. Po pierwsze muszą oni ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym – to oznacza, że w razie potrzeby powinni się zatrzymać czy zjechać z zajmowanego pasa ruchu. Po drugie radiowozu jadącego na sygnałach błyskowych i dźwiękowych nie można wyprzedzać. Warto jednak pamiętać o tym, że drugi z wymogów nie jest bezgraniczny, a dotyczy wyłącznie terenu zabudowanego. Poza miastem pojazd uprzywilejowany wyprzedzić - można.

Trzeba pamiętać, że wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego poza terenem zabudowanym nadal oznacza konieczność stosowania się do pozostałych przepisów – a więc znaków, ograniczeń prędkości, linii na jezdni czy sytuacji drogowej i ostrożności.

Pojazd uprzywilejowany to jedno. Identyczne prawa ma kolumna pojazdów uprzywilejowanych, czyli kolumna, w której pierwszy i ostatni pojazd wysyła sygnałów błyskowe i dźwiękowe. Kolumnę poza terenem zabudowanym można wyprzedzić, ale nie przerywając jej.

Mandat za wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego

Pojazd uprzywilejowany czy kolumną pojazdów uprzywilejowanych można wyprzedzić poza terenem zabudowanym. W terenie zabudowanym taki manewr stanie się wykroczeniem. A za to nowy taryfikator mandatów, obowiązujący od zeszłego roku, przewiduje dotkliwą karę. Mandat wynosi 1000 lub 2000 zł. Podwójna wartość obowiązuje tych kierowców, którzy często popełniają poważne wykroczenia. W Polsce działa już system podwójnych. Działa też nowy taryfikator punktów karnych, a to oznacza, że do konta kierowcy zostanie dopisanych sześć punktów karnych.

Mandaty za wyprzedzanie w 2023 r.

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim: 1000 zł/2000 zł

przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

określonego znakiem drogowym: 1000 zł/2000 zł

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony: 1000 zł/2000 zł

Zdecydowanie najsurowszym mandatem związanym z wyprzedzaniem jest ten za wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Wynosi on aż 1500 zł. Są jednak kierowcy, którzy dostaną za to 3000 zł. Dlaczego? Tak jak wspomnieliśmy powyżej, mandaty podwajają się dla recydywistów.