Dziwne skupisko białych elektryków na Kępie Zawadowskiej. Lawety mają niszczyć asfalt

Na Kępie Zawadowskiej, mieszczącej się na warszawskim Wilanowie, a dokładnie na jednej z posesji przy ulicy Gratyny, powstał parking zastawiony prawie w całości białymi Teslami. Wszystko pośród domków jednorodzinnych. O sprawie poinformował serwis TVN24. Powołując się na słowa jednego z mieszkańców, elektryki zaczęły być zwożone na miejsce 20 marca. Jak wspomina świadek - "Z godziny na godzinę było ich więcej. Tego samego dnia właściciel zasłonił ogrodzenie czarną płachtą, żeby nie było widać, co tam jest". Jak dodał mężczyzna - "Stoją w miejscu, w którym nie powinno ich być, bo tam są działki budowlane".

REKLAMA

Ciężarówki na osiedlowych drogach. Firma przeprasza

Jednym z największych problemów mieszkańców są ciężarówki, które parkują przed domami mieszkańców w oczekiwaniu na rozładunek. Co więcej, ciężkie lawety, wiozące ok. 8-9 samochodów narażają osiedlowe uliczki pokryte delikatnym asfaltem na uszkodzenia. "Nasza droga jest do 3,5 tony, a te lawety na pewno są wielokrotnie cięższe" - stwierdza jeden z mieszkańców osiedla cytowany przez TVN24. Jak dodaje - "Czasami jest tak, że zjeżdżają od samego rana. Przez cały dzień albo przez kilka dni z rzędu. Potem jest kilka dni spokoju".

Rewelacja dla kierowców. Smartfon stanie się samochodową kamerką

Reporterom TVN24 udało się ustalić, do kogo należą zaparkowane na posesji elektryki. Za ich składowanie odpowiada firma leasingowa Arval. Po skontaktowaniu się z przedstawicielami przedsiębiorstwa, ci podkreślili, że nie otrzymali żadnych sygnałów ze strony mieszkańców, jednocześnie przepraszając za wynikłą sytuację - "Przykro nam, że część mieszkańców mogła odczuwać dyskomfort związany z obsługą placu. Przepraszamy za niedogodności".

W odpowiedzi nadesłanej stacji poinformowano także, że firma wraz z jej partnerami odpowiadającymi za logistykę, pracuje już nad przetransportowaniem pojazdów w bardziej dogodną lokalizację - "[...] pracujemy już nad tym, aby pojazdy przechowywane tymczasowo na placu przy ulicy Gratyny, w ciągu jednego miesiąca przenieść w inne miejsce. Od tego tygodnia pojazdy będą opuszczać teren".

Przedsiębiorstwo rozwiało także obawy związane z charakterem posesji, a także dojazdu na nią -"Według naszej wiedzy, teren prywatny, na którym zorganizowano plac, ma charakter usługowy, zatem pojazdy dojeżdżające do tego terenu nie są objęte zakazem wjazdu z uwagi na dopuszczalną masę całkowitą do 3,5 tony, co potwierdziła także policja". Po więcej interesujących informacji zapraszamy na stronę Gazeta.pl