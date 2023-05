Co grozi za blokowanie innego auta na parkingu? Mandat to dopiero początek kłopotów

Porady w zakresie przepisów publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Zaparkowałeś samochód i poszedłeś załatwić swoje sprawy. A gdy wróciłeś do auta okazało się, że inny pojazd je zastawił. Nie masz jak wyjechać. Co zrobić w takiej sytuacji? Wszystko zależy od tego, gdzie zaparkowałeś samochód. Bo scenariusze są tak naprawdę dwa. I decydują o tym przepisy.

Zablokowane auto na parkingu. Kiedy mandat i holowanie?

Pierwszy przypadek dotyczy drogi publicznej, strefy zamieszkania lub strefy ruchu. Jeżeli do zablokowania twojego pojazdu dojdzie w jednym z tych miejsc, interwencję mogą podjąć funkcjonariusze. Masz możliwość wezwania na miejsce policji albo straży miejskiej lub gminnej. Pierwszym krokiem wykonanym przez policjantów lub strażników będzie wystawienie mandatu. Podstawą do takiej czynności stanie się art. 90 par. 2 ustawy Kodeks wykroczeń. Ile wynosi grzywna? Przepis mówi o karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Maksymalnie kwota wpisana na bloczku mandatowym może sięgnąć 5000 zł. Górna granica dotyczyć będzie jednak przede wszystkim drastycznych przypadków ignorowania przepisów.

W przypadku drogi publicznej sprawa jest oczywista. Wjazd do strefy zamieszkania jest oznakowany znakiem D-40, a do strefy ruchu znakiem D-53.

Art. 90 ustawy Kodeks wykroczeń mówi o tamowaniu lub utrudnianiu ruchu. Taka kwalifikacja prawna czynu popełnianego przez kierowcę, blokującego swoim autem inne auto, oznacza uruchomienie jeszcze jednego zapisu. Mowa o art. 130a ustawy Kodeks wykroczeń. W tym przypadku chodzi o odholowanie pojazdu na parking depozytowy. "Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu."

Ile kosztuje holowanie samochodu na parking depozytowy w roku 2023? Za samo usunięcie auta z drogi właściciel zapłaci 606 zł. Każda doba przechowywania na parkingu stanowi wydatek wynoszący 52 zł. A do listy wydatków dochodzi oczywiście też mandat.

Co jeśli ktoś zastawi twoje miejsce prywatne na parkingu?

W tym punkcie powstaje ważne pytanie. Załóżmy, że parking pod blokiem jest oznakowany tablicą D-53 "Strefa ruchu", ale miejsca wyznaczone na nim są miejscami prywatnymi. Ktoś jednak zaparkował swoje auto i tym samym zablokował właścicielowi możliwość korzystania z wykupionej przestrzeni. Czy w takim przypadku w ramach "kary" można zablokować cudzy samochód własnym? Niestety nie. Taki czyn nadal jest traktowany jako utrudnienie ruchu. W efekcie właściciel miejsca parkingowego dostanie mandat, a jego samochód może zostać odholowany. W przypadku prywatnego miejsca strażnicy czy policjanci nie będą rozstrzygać bowiem kwestii własności.

Zablokowany samochód na terenie prywatnym to problem!

Na dużo gorszej pozycji znajdują się ci kierowcy, którzy zaparkują samochód na parkingu poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. Powód? Policjanci i strażnicy mogą tam interweniować tylko wtedy, gdy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia. Zastawienie pojazdu przez inny pojazd takim przypadkiem nie jest... A to oznacza, że aby odjechać z miejsca, najlepiej jest odnaleźć właściciela auta i poprosić go o przestawienie samochodu. To najszybsze i najłatwiejsze rozwiązanie.

Właściciel zastawionego pojazdu może również np. zlecić odholowanie auta zastawiającego. Tylko w takim przypadku sam pokryje koszty lawetowania i parkingu. Ich zwrotu będzie musiał dochodzić na drodze sprawy cywilnej. A to zajmie pewnie dwa do trzech lat w polskich realiach. Zabronione jest też np. zakładanie prywatnych blokad na koła.