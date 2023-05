Każdy kierowca będzie musiał wymienić prawo jazdy. Ile kosztuje ten obowiązek?

O obowiązkach kierowców, ale też i kosztach związanych z tymi obowiązkami, opowiadamy w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Wymiana prawa jazdy. To hasło, które elektryzuje kierowców. Tyle że wykonanie procedury w zasadzie jest niezwykle proste. Głównym problemem mogą jednak okazać się koszty. Bo nowego dokumentu referat komunikacji nie wyda za darmo. Kierujący nie może na to liczyć. Jaką sumę konkretnie należy przygotować? Podzielmy wymianę prawka na trzy przypadki.

Zobacz wideo Podczas egzaminu na prawo jazdy utknął na przejeździe kolejowym

Ile kosztuje wymiana terminowego prawa jazdy?

Terminowe prawo jazdy zostało wydane na maksymalnie 15 lat. Choć okres ważności dokumentu może być także i krótszy. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, na jaki okres wydane zostało zaświadczenie lekarza orzecznika o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. W razie poważnej wady wzroku czy schorzeń kolidujących z prowadzeniem, medyk może skrócić ważność zaświadczenia nawet do 12 miesięcy.

Jeżeli chodzi o koszty, wymiana terminowego prawa jazdy jest jedną z droższych opcji. Bo choć w wydziale komunikacji za wydanie prawa jazdy kierujący zapłaci 100,50 zł wraz z opłatą ewidencyjną, suma ta dopiero otwiera listę wydatków. Konieczne jest bowiem m.in. wykonanie aktualnych zdjęć. Nie mogą być zrobione wcześniej, niż pół roku przed złożeniem wniosku. Wizyta u fotografa będzie kosztować jakieś 50 zł. Po drugie niezbędne do złożenia wniosku jest zaświadczenie lekarskie przedłużające ważność uprawnień. Lekarze orzecznicy podczas badania kierowców stosują stawkę ustawową. Ta mówi o cenie badania wynoszącej 200 zł.

Ile kosztuje wymiana terminowego prawa jazdy? W sumie kierowca wyda zatem 350,50 zł.

Pędził ponad 200 km/h, chociaż nie miał prawa jazdy

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy z kwalifikacją?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej to dokument niezbędny do tego, aby kierowca posiadający kategorię C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E mógł zajmować się zawodowo przewozem drogowym. Kwalifikacja wydawana jest na 5 lat. Po tym czasie kierujący musi odnowić kurs i wymienić prawo jazdy. To zdecydowanie najdroższa opcja. Bo pomijając sam dokument czy nowe zdjęcia, kierowca musi zapłacić również za ponowny kurs, zaświadczenie lekarskie i psychotesty. Koszt szkolenia okresowego w celu przedłużenia kwalifikacji kosztuje od 600 do 1000 zł. Badanie lekarskie oznacza wydatek na poziomie 200 zł, a badanie psychologiczne na poziomie 150 zł.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy z kwalifikacją? Tu kwota waha się od 1100 do 1500 zł.

Ile kosztuje wymiana bezterminowego prawa jazdy?

Wymiana bezterminowego prawa jazdy. To brzmi jak błąd w druku? Dziś jeszcze tak. Po roku 2028 ruszy jednak proces obowiązkowej wymiany dokumentów. Ten zakończy się w roku 2033. Bezterminowe prawka zamienią się w terminowe. Tyle że w tym przypadku datę ważności dostanie sam dokument. Zaświadczenie lekarskie nadal pozostanie bezterminowe. Skutek? Każda wymiana będzie w zasadzie formalnością. Kierujący dostarczy do urzędu wniosek i nowe zdjęcie. Na tej podstawie urzędnik zamówi dokument z przedłużoną o 15 lat datą ważności.

Ile kosztuje wymiana bezterminowego prawa jazdy? Tu suma jest zdecydowanie niższa. Kierujący zapłaci w referacie komunikacji 100,50 zł, a do tego maksymalnie 50 zł za nowe zdjęcia. To daje w sumie 150,50 zł.

Wymiana prawa jazdy. Co jeszcze warto wiedzieć?

Na wymianę prawa jazdy trzeba poczekać 14 dni. Tyle mówią informacje przekazywane przez urzędników. Zazwyczaj jednak dokument jest gotowy do odbioru dużo wcześniej. Na ogół pojawia się w wydziale komunikacji już po 9 dniach. Termin oczekiwania na wydrukowanie prawa jazdy jest kluczowy. Jeżeli w międzyczasie skończy się data ważności poprzedniego prawka, kierujący nie będzie mógł prowadzić pojazdu. Nieważne prawo jazdy oznacza bowiem wstrzymanie uprawnień. Warto o tym pamiętać planując wymianę!

Po złożeniu wniosku kierowca może sprawdzić status swojego wniosku. Po wpisaniu PESEL-u oraz imienia i nazwiska na stronie info-car.pl będzie mógł skontrolować czy gotowy dokument dotarł już do wybranego wydziału komunikacji, czy jeszcze jest w drodze.