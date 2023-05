Samochody zabytkowe na Mazowszu? Te się skończyły. Konserwator stawia nierealne kryteria

O przepisach dotyczących pojazdów piszemy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Status samochodu zabytkowego oznacza trzy uprawnienia. Pierwszym jest możliwość wyrobienia żółtych tablic rejestracyjnych. Drugim konieczność wykupienia polisy OC tylko wtedy, gdy auto realnie trafi na drogi. Gdy stoi w garażu i nie jeździ, ubezpieczenia mieć nie musi. Po trzecie auto zabytkowe nie podlega okresowym badaniom technicznym. Teraz trudniej będzie jednak uzyskać ten status. A wszystko za sprawą kluczowych zmian, które właśnie weszły w życie.

Nowe wymogi konserwatora? Te są zaporowe. Żadne auto ich nie spełni

Na mocy nowych wymogów, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisze samochód do rejestru zabytków tylko wtedy, gdy:

pojazd ma co najmniej 35 lat, a to oznacza najwyższy próg w całej Polsce,

pojazd nie może być produkowany od co najmniej 20 lat,

i na koniec wisienka na rocie, pojazd nie należy do produkcji masowej.

Na podstawie powyższych wymogów można powiedzieć jedno. W takim kształcie na listę zabytków nie może zostać wpisany praktycznie żaden samochód. Żaden także nie uzyska pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na Mazowszu. Przypadki będą absolutnie jednostkowe i mogą dotyczyć tylko pojazdów produkowanych w małych seriach i to raczej przez manufaktury, a nie firmy motoryzacyjne. Zaporowe wymogi są tym bardziej niezrozumiałe, że w innych województwach konserwatorzy niżej stawiają poprzeczkę. Auto musi mieć co najmniej 25 lat, od 15 lat nie może być produkowane, a do tego powinno zachować co najmniej 75 proc. części oryginalnych. Nie ma tu słowa o produkcji masowej, a właściwie to produkcji nie-masowej.

Unia Europejska zakazuje rejestracji nowych aut spalinowych. I tak. I nie

Czemu mazowiecki konserwator tak mocno zaostrzył wymogi?

Zapis jest co najmniej dziwny. Czemu jednak służy lub może służyć? Teorię na ten temat ma redakcja serwisu Autoblog. Jej zdaniem może chodzić o strefy czystego transportu, a konkretnie o to, że w SCT zatwierdzonej np. dla miasta stołecznego Warszawy, pojazdy zabytkowe zostały wyjęte spod wymogów. W efekcie właściciele starszych pojazdów przerejestrowując je na zabytki, mogliby nadal je legalnie eksploatować w stolicy. I to pomimo faktu, że normalnie z uwagi na emisję spalin, auta te należałoby wyłączyć z ruchu w mieście. O jakich modelach mogłaby być mowa? W typowe kryteria pojazdów zabytkowych łapie się np. ukochany przez Polaków Volkswagen Passat B5 TDI.

Redakcja Autoblog zwraca uwagę na jeszcze jedną ciekawostkę. Na stronie Mazowieckiego Konserwatora Zabytków znalazł się wpis z datą z roku 2017 o zmianie kryteriów pojazdu zabytkowego od 1 maja 2023 r. A to ciekawe...