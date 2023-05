Ceny paliw w Europie. Czy w Polsce faktycznie jest tak tanio?

Ceny paliwa nieco spadały w ostatnich tygodniach. Co ważniejsze, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że utrzymają się one w Polsce na tym poziomie podczas zbliżającego się lata, a być może będzie nawet jeszcze nieco taniej. To dobra wiadomość dla kierowców. Jednak, czy faktycznie mamy się z czego cieszyć? Na to pytanie można sobie odpowiedzieć, m.in. sprawdzając, ile za litr paliwa trzeba płacić w innych krajach Europy. Takie zestawienie przygotował m.in. niemiecki ADAC, a także serwis e-petrol.pl. Z danych wynika, że większość krajów zanotowała spadki, ale gdzie jest najtaniej i co szczególnie istotne dla nas, jak w tym zestawieniu wypada Polska?

REKLAMA

Ceny benzyny w Europie – najtańsze i najdroższe kraje Europy

Tym razem jednak pominiemy dywagacje na temat średnich zarobków w poszczególnych krajów, a skupimy się wyłącznie na tym, ile w złotówkach kosztuje litr benzyny w poszczególnych krajach. Jak obstawiacie – warto tankować w Polsce? Patrząc na całą Europę, nie wypadamy źle, ale także nie jesteśmy paliwowym eldorado. Okazuje się, że najtaniej tankują paliwo Turcy. W kraju, który w znaczniej mierze jednak leży już w Azji, litr benzyny kosztuje w przeliczeniu na polską walutę – 4,32 złotego. Na kolejnym miejscu znalazła się Bułgaria (5,93 zł) i Rumunia (5,99 zł). Z kolei Polska ze średnią ceną na wysokości 6,54 zł uplasowała się na szóstej pozycji – wyprzedziły nas jeszcze Chorwacja i Słowenia.

Zobacz wideo

TOP10 krajów z najtańszą benzyną w Europie (maj 2023):

Ceny paliw w Europie - maj 2023 e-petrol.pl

Z kolei po drugiej stronie cenowego rubikonu mamy Danie, w której za litr benzyny E5 (dawne PB 95) trzeba zapłacić w przeliczeniu na polską walutę aż blisko 9 zł (dokładnie 8,98 zł). Pierwszą trójkę najdroższych krajów zamyka Finlandia (8,86 zł) i Holandia (8,83 zł).

TOP10 krajów z najdroższą benzyną w Europie (maj 2023):

Ceny paliw w Europie - maj 2023 e-petrol.pl

Ceny oleju napędowego w Europie – najtańsze i najdroższe kraje Europy

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku oleju napędowego, choć i tu to Turcy mogą cieszyć się najniższą ceną. Z drugiej strony szalejąca w tym kraju inflacja nie jest do pozazdroszczenia, więc niskie ceny paliwa są tu małym pocieszeniem. W Turcji litra oleju napędowego kosztuje zaledwie 4,07 złotego. Kolejnym krajem na liście najtańszych jest Chorwacja, ale już ze znacznie wyższą ceną – 5,60 zł, a pierwszą trójkę zamyka Bułgaria (5,86 zł). Polska w tym zestawieniu ze średnią ceną na poziomie 6,21 zł zajmuje również szóste miejsce.

TOP10 krajów z najtańszym olejem napędowym w Europie (maj 2023):

Ceny paliw w Europie - maj 2023 e-petrol.pl

A gdzie jest najdroższej? Tym razem na pierwszym miejscu jest Szwajcaria, gdzie za litr oleju napędowego trzeba zapłacić w przeliczeniu 9,03 zł. Na drugim miejscu ponownie Finlandia (8,41 zł), a na trzecim Wielka Brytania (8,31 zł).

TOP10 krajów z najdroższym olejem napędowym w Europie (maj 2023):

Ceny paliw w Europie - maj 2023 e-petrol.pl

Tipy na tańsze tankowanie

To, że należy unikać stacji paliw (przynajmniej po to, żeby na nich tankować) przy autostradach i drogach ekspresowych, wie od lat większość kierowców. Jednak jest jeszcze kilka innych trików, dzięki którym można trochę ulżyć portfelowi podczas tankowania. Większość stacji paliw ma nie tylko promocje w konkretne dni tygodnia (np. w Polsce na BP i Shellu w czwartki można zatankować olej napędowy premium w cenie standardowego), ale także liczą się godziny, w jakich tankujemy. Według badania ADAC paliwo jest z reguły najtańsze między 18:00 a 19:00 oraz między 20:00 a 22:00. Z oceny wynika, że w tym czasie można zaoszczędzić około 12 centów na litrze w porównaniu z najdroższą porą dnia (7 rano).

Ceny paliw w Europie - maj 2023 ADAC

Kolejne obniżki przy tankowaniu dają karty lojalnościowe. Najczęściej występują one już jako aplikacje, które na bieżąco informują o okresowych promocjach. Przed wyjazdem warto zalogować się do najpopularniejszych sieciówek i w drodze korzystać z rabatów.

Włoski emeryt samodzielnie załatał dziurę. Ma zapłacić karę i wykopać ją ponownie

Kolejne rozwiązanie jest przeznaczone dla podróżujących za granicę. Płacenie w obcej walucie zwykle oznacza ponoszenie dodatkowych kosztów przewalutowania. W przypadku zwykłych kart płatniczych podpiętych do ROR-ów zwykle koszty te są dość wysokie w stosunku do tego, co oferują specjalistyczne rozwiązania. Warto pomyśleć o karcie wielowalutowej, na której za przewalutowanie pobierane są symboliczne opłaty, a kursy są najczęściej atrakcyjniejsze niż w standardowych bankach.