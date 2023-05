Nagranie z potrącenia 8-latka daje do myślenia. Publikujemy je ku przestrodze

Czy kierowca zawsze jest winny potrącenia pieszego? Nagranie z kamery pokładowej kierowcy z Legnicy pokazuje, jak czasami można być bezradnym. W sytuacji, która miała miejsce na ul. Lwowskiej w Legnicy widać, że nawet niewielka prędkość, może być zbyt duża, żeby uniknąć potrącenia. Z drugiej jednak to właśnie ta niewielka prędkość, spowodowała, że chłopiec przeżył, mimo że został potrącony.

Auto nagrania i pechowy kierowca, który potracił chłopca, tak skomentował całą sytuację:

"W dniu 10.05.2023 na ulicy Lwowskiej w Legnicy zza zaparkowanego auta wybiegł mi ośmiolatek. Niestety, nie udało mi się wyhamować i go potrąciłem. Na nagraniu wygląda to groźnie, ale na szczęście chłopak po zbadaniu przez lekarza w szpitalu, został wypuszczony do domu. Wysyłam to, bo może, któryś rodzic przed wypuszczeniem tak młodego człowieka pomyśli dwa razy, a jakiś młody kierowca zobaczy, że nie można jeździć szybko po takich uliczkach, bo nawet przy tych 28 km/h, jakie miałem na liczniku można nie wyhamować. Ja już do końca życia to zapamiętam i ten młody człowiek zapewne również"

Sąd obniżył karę sprawcy wypadku na Sokratesa, bo ofiara mogła usłyszeć "ryk silnika" i zauważyć "jaskrawe" BMW

Autor nagrania wyjaśnił też, że dziecko pochodzi z małego miasteczka na Ukrainie i od zaledwie dwóch miesięcy jest w Polsce w Legnicy. Tym też tłumaczy nieuwagę chłopca podczas zabawy, który do tej pory nie był przyzwyczajony do duże natężenia ruchu. Wiadomo też, że po obejrzeniu nagrania policji stwierdziła, że kierowca zachował się w tej sytuacji prawidłowo i nie był w stanie uniknąć zderzenia. Sprawa za to trafiła do sądu dla nieletnich.

Podsumowując brawo dla młodego i tak świadomego kierowcy, który mimo wieku ma dojrzałą wyobraźnię i sam próbuje przestrzec innych. Warto byłoby, aby to nagranie zobaczyło, jak najwięcej osób, a być może następnym razem zdejmą nogę z gazu na osiedlowych uliczkach.