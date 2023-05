Rząd zdecydował. W tym roku cena paliwa spadnie nawet o 2 zł na litrze, ale nie dla wszystkich

Ceny paliw i tak notują najniższe poziomy od wybuchu wojny w Ukrainie. Tym bardziej wieść o kolejnej letniej „promocji" na stacjach paliw, może poprawić humor, tym bardziej że mowa o upuście w wysokości dwóch złotych.

Tym razem nie chodzi o ogólnopolska akcję Orlenu zapoczątkowaną przez prezesa Obajtka i podjętą przez inne sieciówki, jak to miało miejsce przez zeszłorocznymi wakacjami, ale o wzrost dopłat do paliwa dla rolników. Zanim się skrzywicie, pomyślcie jednak, że to informacja dość istotna dla portfela także innych kierowców. Tańsze paliwo dla rolnika, w teorii powinno przełożyć się, jeśli nie na spadek cen żywności, to przy najmniej zatrzymanie ich dalszego wzrostu. Także potraktować to można w kategorii dobrych wieści przed sezonem letnim.

Jak poinformowała kancelaria Premiera, rząd zaakceptował wniosek o zwiększenie dopłaty. Od 1 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze po stawce 2 zł za 1 litr Oleju napędowego. Czy jest to faktyczna walka z inflacją w okresie urlopowym, czy raczej próba udobruchania rolników przed wyborami? Bez względu, gdzie leżą prawdziwe intencje, można mieć nadzieję, że uratuje to nieco nasze domowe budżety.

Skąd się wzięła dopłata 2 zł do każdego litra oleju napędowego?

Dlaczego akurat 2 złote? Jest to po prostu maksymalny poziom dopuszczony prawem unijnym. Jednak taka stawka nie jest jeszcze w 100 proc. przesądzona. Choć na taką stawkę zgodził się polski rząd, to formalnie zgodę na zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego musi wyrazić jeszcze Komisja Europejska. Odpowiedni wniosek został już złożony.

Jak informuje Tygodnik Rolniczy, pomysł rządu zakłada, że dopłata do paliwa rolniczego w 2023 roku będzie składać się z dwóch części, wszystko po to, żeby wyrównać dotychczasowe dopłaty. I tak w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 pierwsza część dopłat będzie przyznawana w ramach zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze i będzie wynosić 1,46 zł do każdego litra oleju napędowego. Druga transza wypłacona zostanie w ramach pomocy i będzie wynosić 0,54 zł do każdego litra paliwa.

Łącznie w 2023 roku na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zostanie przeznaczone ponad 560 mln zł z budżetu – takie wyliczenia podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Kto może starać się o dopłatę do paliwa w 2023 roku?

Rząd zdecydował się rozszerzyć też grono rolników uprawnionych do wspomnianych dopłat paliwowych. Do tej pory zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługiwał rolnikom mającym użytki rolne oraz utrzymujący bydło. Od tego roku dostaną go także hodowcy trzody chlewnej i prawdopodobnie rolnicy hodujący także owce, kozy i konie. Kolejnym wymaganiem jest posiadanie gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, zgodnie z przepisami o podatku rolnym.