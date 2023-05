Porsche 718 Spyder RS to ekstremalnie zwrotny, zwinny i bardzo szybki roadster

Trzydzieści lat po prezentacji koncepcyjnego modelu Boxster producent samochodów sportowych ze Stuttgartu-Zuffenhausen wprowadza na rynek najmocniejszą jak dotąd odmianę swojego popularnego roadstera z centralnie umieszczoną jednostką napędową. Porsche 718 Spyder RS to ekstremalny, otwarty odpowiedniki modelu 718 Cayman GT4 RS. Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Porsche 718 Spyder RS oficjalnie debiutuje i od razu można je zamówić w Polsce. Auto wycenione od 807 tys. zł ma wyjątkowo lekki i purystyczny, ręcznie obsługiwany miękki dach. Poszycie składa się z dwóch części: żagla przeciwsłonecznego oraz owiewki przeciwdeszczowej. Obie są całkowicie demontowalne i można je przechowywać w samochodzie. Dzięki temu rozwiązaniu ekspresyjny dźwięk silnika staje się jeszcze bardziej fascynujący. Efekt ten dodatkowo wzmacniają standardowy lekki sportowy układ wydechowy ze stali nierdzewnej oraz charakterystyczne wloty powietrza procesowego po bokach, za zagłówkami foteli. Ponadto wszystkie elementy aerodynamiki nadwozia zostały skrupulatnie skoordynowane – zapewniają balans aerodynamiczny i maksymalną stabilność przy wysokich prędkościach.

Wysokoobrotowy wolnossący bokser

Centralnosilnikowy samochód sportowy ze składanym dachem po raz pierwszy otrzymał sześciocylindrowego boksera z 911 GT3. Zespół napędowy jest identyczny z tym w coupe 718 Cayman GT4 RS. Motor o pojemności skokowej 4.0 l osiąga prędkość obrotową do 9000 obr./min. i generuje moc 500 KM oraz maksymalny moment obrotowy 450 Nm. W połączeniu z siedmiobiegową przekładnią PDK o skróconych przełożeniach przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 3,4 s. Do 200 km/h samochód rozpędza się w 10,9 s. W porównaniu z 718 Spyder bez przydomka "RS" nowy topowy wariant nie tylko zyskuje dodatkowe 80 KM, ale także przyspiesza do 100 km/h o pół sekundy szybciej. Maksymalna prędkość wynosi teraz 308 km/h zamiast 300 km/h.

Oprócz mocniejszego silnika do lepszych osiągów przyczynia się niższa masa własna nowego wariantu. Waga 1410 kg sprawia, że Spyder RS jest o 40 kg lżejszy od 718 Spyder z PDK, a przy tym o 5 kg lżejszy od 718 Cayman GT4 RS z zamkniętym nadwoziem.

Najwyższa precyzja i zwinność

Podwozie 718 Spyder RS wykorzystuje komponenty z 718 Cayman GT4 RS oraz 718 Spyder i zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej satysfakcji z jazdy krętymi drogami. Standardowo korzysta z Porsche Active Suspension Management (PASM) o sportowej konfiguracji. Prześwit zmniejszono o 30 mm. Konstrukcję zaopatrzono również w Porsche Torque Vectoring (PTV) z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, łożyska sferyczne w zawieszeniu oraz 20-calowe obręcze z kutego aluminium.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, efektem jest ostra jak brzytwa precyzja reakcji na skręt, ekstremalna zwinność i wyjątkowo neutralne prowadzenie. Prześwit, pochylenie kół, zbieżność oraz stabilizatory można indywidualnie regulować. W porównaniu z 718 Cayman GT4 RS zestrojenie sprężyn i amortyzatorów zostały złagodzone, tak aby uzyskać bardziej zrelaksowaną konfigurację, pasującą do samochodu z otwartym nadwoziem. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.