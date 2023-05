Mrugnął długimi, żeby ostrzec przed policjantami. Dostał mandat i stracił prawko

Do zdarzenia doszło wczoraj 9 maja w miejscowości Rychnowno. Zdjęcia w galerii mają charakter ilustracyjny, ponieważ policja nie pokazała fotografii z miejsca zdarzenia. Policjanci ostródzkiej drogówki kontrolowali prędkość z jaką kierowcy poruszają się w obszarze zabudowanym. Kontrolę minął 45-letni kierowca i postanowił o niej ostrzegać innych kierujących, "mrugając" długimi światłami. Miał pecha, bo jednym z ostrzeżonych okazał się nieumundurowany policjant, który pełnił tego dnia służbę na motocyklu. 45-latek został od razu zatrzymany. Więcej informacji z polskich dróg znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Co grozi za ostrzeganie przed policją?

Przed policyjną kontrolą kierowcy ostrzegają się dwoma mrugnięciami długimi światłami. Ostrzeganie za pomocą świateł drogowych przed policją mierzącą prędkość jest w Polsce nielegalne i źle wpływa na bezpieczeństwo na drogach. Funkcjonariusze wykorzystują dość ciekawy fortel prawny. Mówią o korzystaniu ze świateł długich w sposób, do którego nie zostały stworzone. Kara nie jest specjalnie wysoka - mandat wynosi 200 złotych.

Ostrzeganie kierowców przed patrolami policji wydaje się być niewinne, a poważne w skutkach. Nigdy nie wiemy, czy nie ostrzegamy kierowcy, który znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub czy nie jest osobą poszukiwaną

- apeluje policja w dzisiejszym komunikacie. 45-latek za korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami został ukarany mandatem w wysokości 200 złotych oraz czterema punktami karnymi. To był jednak dopiero początek jego problemów. Policjant wyczuł od niego alkohol.

Pijany kierowca ostrzegał przed policją

Woń alkoholu była na tyle mocna, że 45-letniego kierowcę renault od razu przebadano na obecność alkoholu we krwi. Badanie wykazało obecność prawie jednego promila w jego organizmie. Pojazd mężczyzny przekazano osobie wskazanej, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Teraz zajmie się nim sąd, a konsekwencje mogą być naprawdę bardzo poważne. Z jazdę po pijaku grozi mu nawet dwa lata więzienia.

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy w Polsce to 0,2 promil. Między 0,2 i 0,5 promila mówimy stanie po spożyciu alkoholu. Z dużo gorszymi konsekwencjami powinien liczyć się kierowca, u którego alkomat wykryje więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi. Taki czyn przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. To nadal oznacza 15 punktów karnych dopisanych do konta CEPiK przez funkcjonariuszy, ale i jednocześnie sprawę karną.

