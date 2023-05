Łada wyprzedza Toyotę i Nissana. Czy to możliwe? Na pewno w Rosji

W czym rosyjskie samochody górują nad zagraniczną konkurencją? Oto jest pytanie. Rosjanom udało się jednak znaleźć kategorię, w której notują wyraźną przewagę nad wieloma renomowanymi markami z całego świata. Okazuje się, że górują w rankingu wieku zarejestrowanych aut w Federacji Rosyjskiej. Innymi słowy, im bardziej leciwy pojazd tym większa szansa, że został wyprodukowany na wschodzie.

Według danych Autostat (stan na 1 stycznia 2023 r.) po rosyjskich drogach jeździ ponad 1,1 mln samochodów w wieku powyżej 35 lat. Czy milion to dużo? Cóż, najstarsze auta to zaledwie 2,5 proc. pojazdów zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej. Procentowo zatem niewiele.

Łada i długo, długo nic

W rankingu aut w wieku powyżej 35 lat prowadzi Łada. Co więcej Łada ma ogromną przewagę nad konkurencją (aż 60 proc. udziałów). W Rosji zarejestrowano bowiem aż 649 tys. sztuk. Na drugim miejscu uplasowała się Toyota (153,2 tys. sztuk). Ostatnie miejsce na podium należy zaś do Moskwicza (44,6 tys. sztuk). W TOP 5 zmieściły się jeszcze Nissan (42,6 tys.) oraz Audi (38,5 tys.).

Wśród tak leciwych samochodów Łady największą popularnością cieszą się dwa modele. Na podium znalazły się 2101 popularnie nazywana kopiejką (15,6 proc. udziałów) oraz 2106, czyli tzw. sześciorka (15,5 proc.). Kopiejka to nic innego jak pierwsza Łada opracowana dzięki licencji Fiata i produkowana nieprzerwanie przez 18 lat od 1970 r. Łada 2106 to zaś unowocześniona wersja (wciąż na bazie konstrukcji 2101), która utrzymała się w produkcji jeszcze dłużej. Pierwsze egzemplarze zjechały z taśm montażowych w 1975 r. Ostatnie w 2006 r.

Bliżej do Korei Północnej niż do Moskwy

Na podium staruszków Łady nie mogło zabraknąć jeszcze jednej legendy. Ostatnie miejsce w TOP 3 należy zaś do terenowej Łady Nivy (7,9 proc.). Razem z kopiejką i sześciorką mają ok 40 proc. udziałów w gamie pojazdów rosyjskiej marki. Sporo!

Wiemy także gdzie najłatwiej o najstarsze auta w Rosji. W rankingu prowadzi Kraj Nadmorski. Z polskiej perspektywy to jeden z najbardziej odległych rejonów Rosji. Położony jest na Dalekim Wschodzie, skąd znacznie bliżej do stolicy Korei Północnej niż do Moskwy. Stolicą regionu jest Władywostok, czyli kluczowy port który jest chętnie wykorzystywany do importu używanych aut z Japonii. Jeśli zatem kiedykolwiek spotkacie na drodze japońskie auto z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi i kierownicą po lewej stronie to macie spore szanse na to, że to egzemplarz który sprowadzono do Rosji poprzez port we Władywostoku.