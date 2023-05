Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z mandatem? Ten kierowca był pewny siebie i wygrał

O systemie karania kierowców i procedurach odwoławczych piszemy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Po wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów, policjanci nie mają żadnej litości. Chętnie ustawiają się przy drogach, jeszcze chętniej "suszą" kolejne zbliżające się pojazdy oraz najchętniej wystawiają ich kierowcom mandaty karne. Może się jednak okazać, że prowadzący nie zgadza się z policyjnym odczytem prędkości. I to nie ze względu na przekorność, a szybkość jazdy, którą widział na prędkościomierzu. Co wtedy?

Odmów przyjęcia mandatu. Udowodnij swoje racje przed sądem

Kierowca, który uznaje że policjanci dokonali wadliwego pomiaru prędkości, nie ma innego środka odwoławczego niż odmowa przyjęcia mandatu karnego. W takim przypadku funkcjonariusze muszą skierować do sądu wniosek o ukaranie prowadzącego. Dopiero w czasie sprawy sądowej może on udowodnić swoje racje. Praktyka jest jednak taka, że w pierwszej instancji sądy często działają automatycznie. "Przyklepują" stanowisko policji i nie zastanawiają się nad tym, czy funkcjonariusze popełnili błąd w czasie pomiaru. Porażka na tym poziomie nie powinna jednak zniechęcać. Warto apelować. I to naprawdę czasami się udaje.

Walka kierowcy z Krakowa: dwie instancje i opinia biegłych

Dobry przykład płynie z Krakowa. Kierujący miał zostać ukarany za dwa odczyty prędkości. Drugi oznaczał utratę prawa jazdy na 3 miesiące. Prowadzący nie zgadzał się jednak z wynikiem pokazywanym przez miernik. Nie przyjął mandatu i sprawa trafiła do sądu. Pierwsza instancja zakończyła się uznaniem winy kierowcy. Druga nakazała ponowne rozpatrzenie sprawy i wezwanie biegłych. Analiza opinii pozwoliła na zakwestionowanie odczytów prędkości i uniewinnienie kierującego. Ten uniknął zatem odpowiedzialności za wykroczenie, którego prawdopodobnie nie popełnił.

Droga nie była wcale prosta ani krótka. Czy się opłacała? Z całą pewnością tak. I nie chodzi już o uniknięcie mandatu (w tym przypadku 1700 zł i 16 punktów karnych) czy trzymiesięcznego zatrzymania uprawnień. Bardziej chodzi o kwestię satysfakcji. Ale najważniejsze jest stworzenie precedensu dla kolejnych kierowców, którzy czują się poszkodowani przez czynności policjanta oraz wykładni dla kolejnych wyroków. Szczególnie że to orzeczenie okazało się mocno miażdżące dla urządzeń eksploatowanych przez funkcjonariuszy, ale i poszanowania dla procedur w drogówce.

Pisząc o wyroku, mam na myśli wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie. Sygn. akt: II W 1392/22/N. Warto zapisać sobie to oznaczenie na wypadek podobnej sprawy.

Pomiar prędkości nie był miarodajny. Biegli dostrzegli błędy policjantów

Są uznał kierowcę za niewinnego, a zadecydowały o tym proste powody. Po pierwsze uznał, że pomiary dokonane przez drogówkę nie były miarodajne. Po drugie nie stwierdził żadnych innych dowodów popełnienia wykroczenia przez kierującego pojazdem. Jeżeli chodzi o pierwszy z punktów, kluczowe okazały się trzy argumenty biegłych. Mowa o:

Biegli wskazali, że nie ma możliwości, aby na tak krótkim odcinku (jak ten wskazany przez policjantów), samochód osiągnął aż 107 km/h. To niemożliwe ze startu zatrzymanego.

Biegli ocenili że wykorzystany miernik Ultralyte LTI 20-20 100L nie spełnia wymogów określonych przepisami rozporządzenia ministra gospodarki.

Biegli wskazywali również, że nie ma pewności czy dokonano prawidłowego pomiaru, kierując wiązkę na płaską tablicę rejestracyjną, a nie na inny pojazd. Kwestionowali brak statywu, co jest istotne ze względu na stabilizację urządzenia podczas pomiaru z większej odległości oraz lokalizację (funkcjonariusz nie znajdował się na wprost mierzonego pojazdu).

Nie zgadzasz się z pomiarem prędkości? Możesz powalczyć o swoje

Ten kierowca udowodnił swoją rację i wygrał na tym. Oczywiście nie jest jednak tak, że na podstawie tego casusu, można podważyć każdy mandat za prędkość. Bo praktyka sądowa w tym przypadku dopiero się rodzi. Mimo wszystko jeżeli kierowca czuje się pokrzywdzony przez werdykt funkcjonariuszy, powinien walczyć o swoje. Przykład z Krakowa pokazuje, że ma spore szanse na sukces w starciu ze słowami policjantów i wynikiem pokazanym przez suszarkę. Wystarczy jedynie wszystko dobrze udowodnić.