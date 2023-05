To te samochody znikają z polskich ulic. Marki i modele, na które polują złodzieje

W 2022 r. z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce mniej samochodów niż w roku 2021. Lista najczęściej kradzionych samochodów jest podobna, choć doszło do kilku zmian. Choćby na samym szczycie rankingu. Cieszy, że liczba cały czas spada. Skutecznie reagują także sami producenci. W salonach można od razu zamówić dodatkowe zabezpieczenia (czasem są od razu zamontowane), które znacznie utrudniają złodziejom ich haniebny proceder. Warto się takimi zabezpieczeniami zainteresować. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Kradzieże samochodów w Polsce - ile aut znika z ulic?

IBRM Samar podaje, że w 2022 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano zaledwie 6157 pojazdów z grupy aut osobowych i dostawczych o DMC do 6 ton. To mniej o 13,3 proc. niż w roku ubiegłym, ale jednocześnie jest to 0,03 proc. całego parku samochodów osobowych i dostawczych w Polsce. Według statystyk, w Polsce zarejestrowano 22 mln aut. Co więcej, na przestrzeni ostatnich pięciu lat, dane dotyczące kradzieży były bardzo podobne – w okolicach 6,9-7,0 tys. sztuk. Zatem ubiegłoroczny wynik to zauważalny spadek.

Daleko nam też do dramatycznych pod tym względem lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych. W rekordowym roku 1998 z polskich ulic zniknęło 80 488 pojazdów! Kierowcy jednak narzekają na grupach w mediach społecznościowych na nasilenie się innych kradzieży. Znowu znikają koła (widok aut na cegłach powoli przestaje dziwić), kołpaki czy katalizatory. Złodzieje kradną nawet zakrywające śruby w kołach dekielki.

Najczęściej kradzione marki i modele samochodów w 2022 r.

Najczęściej kradzioną marką w 2022 roku była Toyota (781 sztuk). Na kolejnych pozycjach ulokowały się niemieckie marki – Audi (532 szt.), Volkswagen (415 szt.) i BMW (392 szt.). Pierwszą piątkę zamyka Hyundai (389 szt.). Trudno nie zauważyć, że popularność wśród złodziei często pokrywa się z popularnością w ogóle. Z kolei w przypadku bardzo lubianych u nas marek azjatyckich, często dochodzi do kradzieży na części. Warto jednak zaznaczyć, że to właśnie marki z Japonii i Korei Południowej są liderami, jeśli chodzi o wprowadzenie zabezpieczeń antykradzieżowych. Nowe modele są znacznie trudniejsze do złamania. Znakomitym przykładem może być Mazda, która kiedyś królowała w takich rankingach, a teraz z nich zniknęła.

Ranking TOP10 najczęściej kradzionych marek w Polsce 2022 r.:

Toyota - 781 szt. Audi - 532 szt. Volkswagen - 415 szt. BMW - 392 szt. Hyundai - 389 szt. Mercedes - 367 szt. Renault - 343 szt. Fiat - 304 szt. Peugeot - 287 szt. KIA - 229 szt.

Najczęściej kradzionym modelem w 2022 roku był Hyundai Tucson (192 szt.), ale modele na pozostałych miejscach dzieli niewielka różnica. Na drugim miejscu ulokował się Fiat Ducato i Toyota Corolla (po 191 szt.), a tuż za nimi Toyota RAV4 (185 szt.).

Ranking TOP10 najczęściej kradzionych modeli w Polsce 2022:

Tucson - 192 szt.

Ducato - 191 szt.

Corolla - 191 szt.

RAV4 - 185 szt.

A4 - 122 szt.

Grand Cherokee - 120 szt.

Yaris - 102 szt.

Sportage - 99 szt.

A6 - 97 szt.

BMW 5 - 96 szt.

Najczęściej łupem złodziei padały samochody w wieku do 10 lat, a najpopularniejsze roczniki to 2019 (842 szt.) i 2018 (776 szt.). Dużym zainteresowaniem cieszyły się modele niszowe, takie jak: Volkswagen Multivan (29 szt.), Kia Stinger (24 szt.), Maserati Quattroporte (7 szt.), Maserati Levante (6 szt.). Ciekawostką są również samochody dostawcze, co widać po przykładzie Fiata Ducato na drugim miejscu w TOP10.