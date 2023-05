W którym momencie włączasz kierunkowskaz na rondzie? Policjant czeka na twój błąd

Kierunkowskaz na rondzie. To hasło, które do czerwoności rozgrzewa dyskusje między kierowcami. Przepisy są nie do końca precyzyjne, ale wystarczy je uzupełnić zdrowym rozsądkiem. Wtedy kierującemu uda się uniknąć mandatu.

3 Fot. Agnieszka Walczak Otwórz galerię Na Gazeta.pl