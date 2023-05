Chcesz być lepszym kierowcą? Za darmo popraw swoje umiejętności na specjalnym szkoleniu

Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, wśród sprawców wypadków oraz ofiar śmiertelnych, największą grupę stanowią kierowcy w przedziale wiekowym 18-24 lata. Z roku na rok liczby dotyczące zdarzeń systematycznie maleją, ale grupę najwyższego ryzyka wciąż stanowią ludzie młodzi. Zgodnie z opiniami specjalistów jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami, a jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka. Według najnowszego raportu Komendy Głównej Policji, w 2022 r. młodzi kierowcy byli sprawcami 3059 wypadków. Zginęło w nich 281 osób, a 3910 zostało rannych. Najczęstszą przyczyną (34,9 proc.) było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

REKLAMA

Darmowe szkolenia dla młodych kierowców

Ford Driving Skills for Life to bezpłatny program szkoleniowy dla młodych kierowców, który jest organizowany na całym świecie przez Ford Motor Company Fund. Kluczowym założeniem jest nauka praktycznych umiejętności, których najmłodsi kierowcy nie nabyli podczas podstawowego kursu na prawo jazdy. Sam program obecny jest w Europie od 2013 roku i od momentu startu wspiera Wizję Zero – wyeliminowania ofiar śmiertelnych i wypadków z poważnymi obrażeniami ciała przy jednoczesnym rozwoju bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności.

Sezon na zdjęcia aut w rzepaku otwarty, ale właściciel BMW raczej nie o takich marzył

W Polsce w tym roku Ford Driving Skills for Life odbędzie się po raz siódmy. Wydarzenie będzie miało miejsce 3 i 4 czerwca 2023 roku w Gdańsku. Do tej pory w szkoleniach organizowanych przez Ford Polska wzięło udział ponad 3700 kierowców. Udział w szkoleniu jest darmowy, a liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane bezpłatnym programem mogą zarejestrować się na stronie www.forddsfl.pl.

Program Ford Driving Skills For Life łączy młodych kierowców z profesjonalnymi instruktorami jazdy. Przy użyciu specjalistycznych narzędzi prezentujemy uczestnikom realia jakie czekają na nich na drodze oraz podpowiadamy jak powinni się zachować, by nie dochodziło do niebezpieczeństw. Osobiście cieszy mnie coroczna wysoka frekwencja na szkoleniach

– powiedział Mariusz Jasiński, Dyrektor Komunikacji i Public Relations Ford Polska.

Szkolenia praktyczne i teoretyczne

Organizowane w tym roku szkolenie dokładnie odbędzie się w Gdańsku przy stadionie na ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1. Szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmie zagadnienia koncentrujące się na krytycznych czynnikach wpływających na kolizje drogowe, między innymi rozpoznawanie zagrożeń, kontrolowanie prędkości, panowanie nad pojazdem czy rozpraszanie uwagi.

Stoisz w korku? Schowaj nerwy! Dziś Dzień Grzeczności za Kierownicą

Szkolenie poruszy również kwestie bezpieczeństwa związane z prowadzeniem pojazdów elektrycznych, a także nową sesję „Bezpieczeństwo w mobilności". Obejmie ona rozpoznawanie zagrożeń i względy bezpieczeństwa drogowego pieszych, rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg. Szkolenie to zostanie w tym roku uzupełnione o optymalizację planowania podróży z perspektywy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania energią. Według Światowej Organizacji Zdrowia. połowa miejskich podróży samochodem odbywa się bowiem na dystansie krótszym niż 5 km, dlatego ważne jest, aby rozważyć sposób podróżowania i kiedy to możliwe zaparkować samochód i wybrać alternatywne rozwiązanie. Więcej artykułów na temat bezpieczeństwa znajdziesz na Gazeta.pl.