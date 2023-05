Prawo jazdy. Kierowcy po 65. roku życia mogą stracić prawko. UE wprowadza nowe przepisy

To kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej. W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wszystkie prawa jazdy są terminowe. Aktualnie najdłuższy okres, przez który ważne jest prawo jazdy to 15 lat. W razie wykrycia przez lekarza problemów ze zdrowiem ważność prawa jazdy może być krótsza - dokument będzie ważny dokładnie tyle, na ile dostaliśmy uprawnienia do kierowania pojazdami. Więcej informacji dla kierowców znajdziesz na stronę główną gazeta.pl.

Obowiązkowe badania dla kierowców po 65. roku życia

Jeśli po terminie uprawnień kierowca chce przedłużyć swoje prawo jazdy, to musi iść na badanie lekarskie, w którym lekarz sprawdzi, czy jesteśmy w stanie dalej prowadzić. Unia Europejska zamierza od 1 stycznia 2024 r. zaostrzyć przepisy dla kierowców po 65. roku. Kiedy będą chcieli przedłużyć ważności ich prawa jazdy mają umożliwić wykrycie ewentualnych problemów z koncentracją i ocenić ogólną kondycję psychiczną starszych kierowców. W przypadku wyniku negatywnego przedłużenie prawa do kierowania pojazdem będzie niemożliwe.

To dopiero początek. "Rzeczpospolita" podje, że Unia ma jeszcze ostrzejsze pomysły, ale nie ma jeszcze pewności, że wejdą w życie. Przykład? Obowiązkowy kurs odświeżający dla kierowców po 70. roku życia. Kolejny to wydawanie starszym kierowcom uprawnień maksymalnie na prawo jazdy. Niektórzy eksperci zwracają też uwagę, że osoby po 75. roku życia powinni przechodzić cykliczne badania co roku, a ci w przedziale 65-75 - co dwa lata.

Dlaczego nie ma już bezterminowych praw jazdy? Badanie lekarskie kluczem do bezpieczeństwa

Najważniejszym powodem wprowadzenia terminowych praw jazdy i konieczności przy zmianie dokumentu wizyty u lekarza jest bezpieczeństwo na drodze. Unia Europejska już w przyszłym roku rozpocznie prace nad wprowadzeniem nowych przepisów na terenie wspólnoty, a jednym z priorytetów jest właśnie badanie zdrowia kierowców. Europejska Rada Bezpieczeństwa w Transporcie (ETSC) zwraca uwagę, że aktualnie problemem jest dość duża różnorodność przepisów w krajach UE. Jedne do zdrowia kierowców podchodzą w sposób luźny, inne wprowadzają bardzo restrykcyjne przepisy. Przykładem może być Francja, gdzie za prowadzenie pojazdu bez odpowiedniego badania (przeprowadzonego przez lekarza-specjalistę) kierowca może dostać mandat w wysokości aż 4500 euro. W wielu krajach kierowcy w starszym wieku muszą przechodzić badania, by potwierdzić swoje zdolności do zapanowania nad pojazdem.

Polska plasuje się gdzieś w środku stawki. Starszych kierowców nie badamy, ale mamy obowiązkowe badanie lekarskie przy wymianie dokumentu. Już od jakiegoś czasu priorytetem urzędników jest ujednolicenie unijnego prawa. Możemy się spodziewać, że zostanie ono zaostrzone. W Europie jeździmy po najbezpieczniejszych drogach świata (Polska trochę się z tego wyłamuje), a wyniki mają być cały czas śrubowane. Dążymy do Wizji Zero, a więc sytuacji, w której w wypadkach nie będzie ginął nikt. Cel ambitny, ale Unia Europejska zbliża się do niego konsekwentnie.

Bezterminowe prawo jazdy musi wymienić każdy. Wiemy kiedy i ile to kosztuje

Nie tylko badania, ale też więcej kodów w prawie jazdy

Europejska Rada Bezpieczeństwa w Transporcie, której głos jest zawsze ważny, apeluje, żeby wprowadzić obowiązkowe okresowe badania lekarskie dla wszystkich kierowców w UE. Miałyby być niezależne od wieku, ponieważ eksperci podkreślają, że wiele groźnych chorób może się ujawnić także u osób młodszych. Nie tylko u seniorów. ETSC staje jednak po stronie kierowców. Nie chce, żeby władze masowo zaczęły nagle zabierać prawa jazdy.

Wręcz przeciwnie - mają pomóc kierowcy jeździć bezpiecznie jak najdłużej. To prowadzi do częstszego korzystania z modyfikacji samochodów oraz obligowania kierowców do korzystania podczas jazdy z przedmiotów, które rekompensują ich słabszą formę. Doskonale zna to każdy, kto ma wadę wzroku. W prawie jazdy ma wtedy wpisany kod 01.06 - może jeździć samochodem bez ograniczeń, o ile ma założone okulary lub soczewki.\