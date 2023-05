Król Karol pojedzie na koronację podrabianą karocą. W Gold State Coach można się nabawić choroby

Wyobraźcie sobie, że zamiast przedwojennym bentleyem albo rolls-royce'em na najważniejszą uroczystość w swoim życiu pojedziecie nowoczesną repliką klasycznej limuzyny. Takie pojazdy wytwarza na przykład amerykański Excalibur, ale są wyjątkowo toporne. Król Karol III właśnie podjął podobną decyzję. W podróż z pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego nie wybierze się słynną karocą Gold State Coach, chociaż stanowi klasyczny składnik królewskich koronacji od 1830 roku.

Kiedy dwór królewski zamawiał Gold State Coach w 1760 roku, kosztowała 7562 funty, co stanowi równowartość współczesnych trzech i pół miliona funtów. Jednak zamiast złotej karocy z XVIII wieku Karol III wybrał najnowszy powóz ze swojego garażu. Chodzi o Diamond Jubilee State Coach, która miała być prezentem na 60. rocznicę koronacji Elżbiety II, ale producent spóźnił się z realizacją zamówienia osiem lat! Diamond Jubilee State Coach nawet nie jest "made in Britain", bo wykonano ją w Australii. To najnowsza i najlepiej wyposażona kareta na dworze królewskim. Fani tradycji jednak nie muszą załamywać rąk z rozpaczy. Podobno król Karol III użyje Gold State Coach tego samego dnia, tylko trochę później: w drodze powrotnej do domu. Inaczej można by mówić o zupełnym upadku obyczajów.

Podróżowanie koronacyjną karocą przypomina rejs na wzburzonym morzu

Trochę sobie żartuję, ale nie do końca. Trudno powiedzieć, dlaczego Karol III złamał tradycję i nie wybrał najsłynniejszej karocy na świecie. Być może chodziło o skromność. Wszak nie można zapominać, że uroczystości koronacyjne są tym razem cichsze, bo odbywają się w cieniu żałoby po królowej Elżbiecie II. Poza tym oryginalna karoca to symbol monarszego przepychu, co może stawiać Karola w negatywnym świetle. Gold State Coach jest niemal w całości pokryta złotem, ma 8,8 m długości i waży 3,9 tony. Niektórzy jednak twierdzą, że Karol III wybrał nowszą karetę, bo ta klasyczna jest potwornie niewygodna.

W Gold State Coach podobno buja tak mocno, że można nabawić się choroby morskiej. Tak mówią nieliczne osoby, które miały okazję jechać w środku. Król William IV rządzący brytyjskim królestwem w XIX wieku porównał podróżowanie tym pojazdem do rejsu na wzburzonym morzu. Znany z powściągliwości król Jerzy VI powiedział kiedyś, że jazda Gold State Coach była jedną z najmniej przyjemnych podróży w jego życiu. Bardzo możliwe, bo powóz miał prymitywne zawieszenie na resorach i drewniane koła.

Prywatnie Karol III woli samochody, zwłaszcza jeśli są marki Aston Martin

Po narzekaniach króla Jerzego wielkie koła zostały wyposażone w opony z lanej gumy, ale to niewiele pomogło, bo królowa Elżbieta II ponownie skarżyła się, że jej koronacyjna podróż była okropna. Być może dlatego Karol i jego żona Kamila Królowa Konsorta wspólnie pojadą do Opactwa Westminsterskiego australijską karetą, zbudowaną raptem w 2010 roku. Jest znacznie skromniejsza, mniejsza i wygodniejsza od Gold State Coach. Za to pod nadwoziem w klasycznym stylu kryją się najnowocześniejsze rozwiązania w branży karet: aluminiowa konstrukcja, elektrycznie regulowane szyby, ogrzewanie i hydrauliczne zawieszenie. Elementy przypominające resory przy kołach służą tylko do dekoracji. Jedyna wspólna cecha obu karoc to napęd, który zapewniają konie. Żywe, a nie mechaniczne. W przypadku starszego modelu jest ich aż osiem, do ciągnięcia nowego wystarcza sześć.

Prywatnie "Z Bożej łaski Król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz innych Jego posiadłości i terytoriów, Głowa Wspólnoty, Obrońca Wiary" woli kolekcjonować samochody. Brukowiec "The Sun" twierdzi, że zawartość jego garażu jest warta co najmniej 10 milionów funtów. Można w nim znaleźć co najmniej dwa astony martiny, range rovera i parę wykonanych na zamówienie limuzyn bentleya, które odziedziczył po swojej matce. To pewnie właśnie nimi będzie poruszał się na co dzień.

Książę Karol na planie nowego filmu o Jamesie Bondzie Chris Jackson / AP / AP