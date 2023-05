W Polsce powstanie 'centrum HIMARS'. Pięć wyrzutni już zmierza do kraju. Błaszczak zdradza szczegóły.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak swoją trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych rozpoczął w czwartek od odwiedzin zakładów Lockheed Martin zlokalizowanych w Camden w stanie Arkansas. Tam też odbył rozmowy z zarządem koncernu. Jak przekazał podczas briefingu prasowego - "[...] usłyszałem zapewnienie o gotowości do współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym, o gotowości do tego, żeby wzmacniać polski przemysł zbrojeniowy, co jest korzystne również dla Stanów Zjednoczonych, bo umożliwi zwiększenie skali produkcji, jeśli chodzi o HIMARS-y".

REKLAMA

Zobacz wideo

Polska hubem do serwisu i produkcji HIMARS-ów

Co więcej, ze słów szefa resortu wynika, że w Polsce, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, powstanie "centrum HIMARS". Ma być ono hubem do serwisu i produkcji wyrzutni "nie tylko na potrzeby Polski, ale także państw europejskich". Jak podkreślił Błaszczak - "Jestem przede wszystkim zadowolony z deklaracji Lockheed Martin o gotowości do inwestycji zbrojeniowych w Polsce". Dodał także, że ministerstwo wyraziło zainteresowanie kupnem specjalnych rakiet do HIMARS-ów o zasięgu dalszym, niż standardowe rakiety ATACMS o zasięgu 300 km. Mowa o pociskach Precision Strike Missile (PrSM), które dysponują zasięgiem do 500 km.

Minister obrony narodowej przekazał także, że pierwszych pięć wyrzutni HIMARS trafi do Polski w połowie tego miesiąca. Jest to sprzęt, który został zamówiony jeszcze w 2019 roku. Wyrzutnie te trafią na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej stacjonującej w Siedlcach. Dodatkowo prowadzone są rozmowy dotycząca kupna kolejnych 500 wyrzutni, które w większości byłyby zamontowane na podwoziach Jelcza.

Wojsko ma prośbę do kierowców: nie fotografujcie Anakondy na drogach

Polska zainteresowana produkcją Javelinów

Mariusz Błaszczak zdradził także, że ministerstwo obrony narodowej jest także zainteresowane rozpoczęciem w Polsce produkcji kierowanych pocisków przeciwpancernych Javelin. Jak zaznaczył, sprzęt ten świetnie sprawdził się na Ukrainie (na 112 wystrzelonych pocisków, 100 trafiło w cel - więcej na ten temat znajdziecie w tym artykule). Jak podkreślił, mimo tego, że wyrzutnie są już na wyposażeniu polskiej armii, tak jej potrzeby są zdecydowanie wyższe. Co więcej, rośnie także zainteresowanie tym sprzętem wśród innych państw w Europie.

Minister przekazał także, że podczas dzisiejszego (5.05) spotkania z szefem Pentagonu Lloydem Austinem podpisze umowę o współpracy w dziedzinie zamówień obronnych, co przełoży się na ściślejszą relację pomiędzy polskim a amerykańskim przemysłem zbrojeniowym. W planach Błaszczaka jest również spotkanie z szefem koncernu Raytheon, który odpowiedzialny jest m.in. za produkcję systemów Patriot. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.