Autostrada A2 połączy dwie granice. W planach są nawet trzy pasy w jedną stronę

O polskich szlakach drogowych szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Autostrada A2 jest kluczowym szlakiem komunikacyjnym na mapie Polski, ale nie tylko. Droga rozciągnięta od zachodniej do wschodniej granicy kraju stanowi fragment trasy międzynarodowej o oznaczeniu E30. Ta została poprowadzona z Irlandii aż do Rosji! Tylko na terytorium naszego kraju szlak pozwoli na przejechanie z przejścia w Świecku do przejścia w Kukurykach. No właśnie, pozwoli. Bo po wschodniej stronie drogi brakuje jeszcze nieco ponad 100 km do domknięcia trasy.

Zobacz wideo Motocyklista pędził 152 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h

Jakie jeszcze odcinki A2 czekają na realizację?

W pełni przejezdna A2 ma mieć długość 657 km. Już dziś jednak jest dostępnych ponad 500 km. Aktualnie autostradą można pojechać ze Świecka aż do Mińska Mazowieckiego. Tym samym A-dwójka łączy przejście graniczne z Niemcami z takimi ośrodkami miejskimi, jak Poznań, Łódź i Warszawa. A do tego przecina się z autostradą A1 oraz drogami ekspresowymi S3, S5, S7, S8 czy S17. Potężna ilość pracy została już wykonana. Tyle że polscy drogowcy potrzebowali na to aż dwie dekady. Jakie jeszcze odcinki czekają na budowę? Jest ich kilka.

odcinki między węzłem Kałuszyn do węzła Groszki i od węzła Gręzów do Siedlce Zachód – powinny zostać oddane do użytkowania jeszcze w roku 2023. Tyle że tempo prac na to raczej nie wskazuje.

odcinek między węzłem Groszki i Gręzów – termin oddania tego fragmentu do użytkowania to według umowy lato roku 2024.

odcinek Siedlce Zachód (Swoboda) – Malinowiec – umowa została podpisana z wykonawcą. Przewidywane zakończenie prac to druga połowa roku 2025.

odcinek Malinowiec (gm. Mordy) – węzeł Łukowisko – przewidywany termin zakończenia prac to rok 2024.

odcinek Łukowisko – Swory – przewidywany termin zakończenia prac to rok 2024.

odcinek Swory – Biała Podlaska – przewidywany termin zakończenia prac to rok 2024.

odcinek Biała Podlaska – Kukuryki – przewidywany termin zakończenia prac to rok 2025.

Zła wiadomość dla kierowców. Rusza remont i kolejne utrudnienia na płatnym odcinku A2

A2 na odcinku Łódź – Warszawa z trzecim pasem. Kiedy?

W przypadku rozbudowy autostrady A2 kluczowa jest jeszcze jedna kwestia. Czy odcinek między Łodzią a Warszawą dostanie kolejny pas ruchu? Dostanie. Tyle że w tym przypadku kierowcy muszą się uzbroić w sporą dawkę cierpliwości. I słowo sporą nie pojawia się na wyrost. Przetarg na wykonanie prac został ogłoszony w lutym roku 2023. Planowane rozpoczęcie przebudowy jest jednak przewidziane dopiero na rok 2025. Prace mają polegać na budowie dodatkowych pasów po wewnętrznych stronach obu nitek już istniejącej jezdni. Skutek? Od węzła Konotopa do węzła Pruszków A2 będzie miała po cztery pasy ruchu w każdym kierunku. Od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków pasy ruchu w każdym kierunku będą trzy.

Opłaty za przejazd autostradą A2

Autostrada A2 w dużej mierze jest trasą płatną. Płatną i nie do końca tanią. Za przejazd samochodem osobowym na odcinku między Świeckiem a Koninem trzeba zapłacić Autostradzie Wielkopolskiej w sumie 102 zł. Tu opłaty wnosi się na bramkach. Kolejnym płatnym odcinkiem jest Konin-Stryków. Tutaj płatność wnosi się poprzez system e-TOLL, w tym bilet elektroniczny. Koszt przejazdu tym odcinkiem wynosi 9,90 zł.