Ile kosztuje najtańsze kombi w Polsce? Tylko dwa modele poniżej stu tysięcy zł

Najtańsze kombi w Polsce 2023 r.

Niby ciągle słyszymy o wszechobecnej inflacji i galopujących cenach w naszej branży, ale czasem zajrzenie do cenników potrafi zszokować. Dzisiaj chcieliśmy sprawdzić, ile teraz kosztują w Polsce samochody w nadwoziu kombi. Nie każdy chce przecież SUV-a, a kombi znakomicie sprawdzą się w roli praktycznego samochodu rodzinnego. O ile nie traficie na jakąś promocję albo nie utargujecie rabatu, to bez stu tysięcy złotych raczej nie ma co myśleć o zakupie. Cenniki tak szybko się teraz zmieniają, że do poniższe kwoty trzeba traktować poglądowo. Dla ułatwienia wzięliśmy je autokatalog.pl. To bardzo pomocne i wygodne narzędzie do sprawdzania cen. Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziecie na stronie głównej gazeta.pl.

Fiat Tipo kombi - ceny, wymiary

Kiedyś na pewno listę otwierałby jakiś maluch z segmentu B, ale w naszej części świata miejskie kombi wymarły. Najdłuższej na rynku walczyły Skoda Fabia i Renault Clio, ale w nowych generacjach nie są już dostępne w praktyczniejszym wydaniu. Najtańsza piątka nowych kombi w Polsce to kolejno Fiat Tipo, Kia Ceed, Hyundai i30, Renault Megane oraz Skoda Octavia. Mamy też szósty model, którego jako klasyczne kombi trudno zakwalifikować, ale na pewno trzeba o nim wspomnieć. Chodzi oczywiście o Dacię Jogger.

To Fiat Tipo dzierży zaszczytny tytuł najtańszego kombi w Polsce. Włoskie kombi mierzy 4571 mm długości, 2002 mm szerokości z lusterkami, 1514 mm wysokości, 2638 mm rozstawu osi, a bagażnik pomieści 550 l.

Nowy Fiat Tipo kosztuje teraz wyjściowo 94 500 złotych za wersję wyposażenia Tipo z benzynowym silnikiem 1.0 T3 Turbo o mocy 100 KM i ręczną pięciobiegową skrzynią. Za mocniejszy wariant 1.5 Hybrid o mocy 130 KM trzeba zapłacić minimum 123 000 zł. Tipo może mieć też diesla pod maską. Wyceniono go na 111 500 zł.

Kia Ceed kombi - wymiary, ceny

Mniej niż sto tysięcy złotych kosztuje nowa Kia Ceed kombi. Koreański kompakt mierzy 4600 mm długości, 1800 mm szerokości, 1465 mm wysokości, 2650 mm rozstawu osi, a bagażnik pomieści od 625 do 1694 litrów. Za Ceeda kombi z silnikiem 1.0 T-GDI o mocy 120 KM trzeba zapłacić wyjściowo 99 900 zł. Ceed już w podstawie ma skrzynię szóstkę.

Mocniejszy wariant? To benzynowe 1.5 T-GDI o mocy 160 KM, które w momencie pisania tego artykułu kusi naprawdę dobrą ceną. Jest niewiele droższe i wyjściowo kosztuje 102 900 zł. W ofercie Kii Ceed nie znajdziemy już żadnej jednostki wysokoprężnej. Jest za to hybryda typu plug-in. Od razu oferowana jest w wyposażeniu L i kosztuje 146 900 zł.

Hyundai i30 kombi - wymiary, ceny

Bliźniakiem Kii Ceed jest oczywiście Hyundai i30. Mierzy 4585 mm długości, 1795 mm szerokości, 1475 mm wysokości, 2650 mm rozstawu osi, a bagażnik pomieści od 602 do 1650 l. Hyundai i30 Wagon kosztuje teraz 100 500 złotych. Pod maską bazowej wersji pracuje 120-konny silnik 1.0 T-GDI. Podobnie jak w Kii druga propozycja to 1.5 T-GDI o mocy 160 KM. Kosztuje od 109 600 złotych.

To dwie dostępne w Polsce wersje silnikowe. Hyundai nie zdecydował się wprowadzenie do nas hybrydy. Kusi za to rabatami. Aktualnie każde i30 kombi jest przecenione o pięć tysięcy złotych. Powyżej podaliśmy regularne kwoty.

Renault Megane kombi - wymiary, ceny

Numerem cztery na naszej liście jest Renault Megane. Francuskie kombi mierzy 4626 mm długości, 2058 mm szerokości z lusterkami, 1449 mm wysokości, 2712 mm rozstawu osi, a bagażnik pomieści od 563 do 1543 l. Za Megane Graundtour z silnikiem 1.3 TCe o mocy 140 KM z ręczną skrzynią trzeba zapłacić 102 900 zł. Renault Megane ucieszy miłośników diesli. Jednostka 1.5 Blue dCi wciąż jest w ofercie, a jej ceny startują od 111 900 zł.

Nowe Megane jest jeszcze dostępne z silnikiem 1.3 TCe o mocy 159 KM, ale tutaj mówimy już o bardzo bogato wyposażonej wersji, której cennik otwiera 131 400 zł. Jeszcze droższa jest ładowana z gniazdka hybryda E-Tech o mocy 160 KM, którą wyceniono na 166 900 zł.

Skoda Octavia kombi - wymiary, ceny

Zestawienie zamykamy Skodą Octavią Combi. Mierzy 4689 mm długości, 1994 mm szerokości z lusterkami, 1468 mm wysokości, 2686 mm rozstawu osi, a bagażnik pomieści 640 do 1700 l. Najtańsza propozycja w gamie? 1.0 TSI o mocy 110 KM, które połączono z sześciobiegową ręczną skrzynię. Kosztuje 104 200 zł. Do tak sporego auta polecilibyśmy jednak mocniejszy wariant 1.5 TSI ACT o mocy 150 KM, który z ręczną skrzynią startuje od 119 100 zł. Tani diesel? Za 2.0 TDI SCR o mocy 115 KM zapłacicie od 119 500 zł.

A może... Dacia Jogger? Wymiary i silniki

Na koniec zostawiliśmy model, który łączy tak naprawdę trzy rodzaje samochodu. Dacia Jogger ma w sobie dużo z kombi i minivana, a przy okazji zapatrzyła się na SUV-y. Dacia Jogger mierzy 4547 mm długości, 2052 mm szerokości z lusterkami, 1632 mm wysokości i 2897 mm rozstawu osi. Bagażnik pomieści od 607 do 1819 l. Co ciekawe, Joggera można zamówić także w wersji siedmioosobowej. Wersja ECO-G 100 z fabryczną instalacją kosztuje od 86 050 zł, a klasyczna benzyna TCe 110 - od 87 850 zł.