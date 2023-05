Czy można wyprzedzać środkowym pasem? Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak myślisz

Zawiłości polskich przepisów drogowych tłumaczymy także w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Podstawową zasadą ruchu drogowego w Polsce jest to, iż mamy ruch prawostronny. Wyraźnie mówi o tym art. 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym. To oznacza, że kierujący ma obowiązek jazdy po prawej stronie drogi. Także drogi wielopasmowej. Tyle że w przypadku wyprzedzania środkowym pasem, nie jest to jedyny przepis, o którym warto pamiętać. Jest kolejny, który bardzo mocno zmienia zasady ruchu.

Kiedy można jechać środkowym pasem ruchu?

Stan prawny jest taki. "Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni" (art. 16 ust. 4 ustawy PoRD). Oznacza to mniej więcej tyle, że gdy w danym kierunku obowiązują trzy pasy ruchu i prawy jest wolny, auto powinno poruszać się pasem prawym. Może przejechać na środkowy lub lewy w dwóch przypadkach. Jeżeli ma zamiar wyprzedzić pojazd lub pojazdy jadące wolniej, ewentualnie takie ustawienie na drodze jest konieczne z uwagi na zmianę kierunku jazdy. W skrócie: tak, środkowym pasem można wyprzedzać. Powiem więcej, właśnie po to został stworzony. Chodzi o zwiększenie przepustowości drogi i poprawę bezpieczeństwa jazdy.

Wyprzedzanie pasem środkowym. Dopuszczone czy zabronione?

Pamiętajcie także o tym, że wyprzedzanie to nie tylko manewr polegający na zmianie z pasa prawego na środkowy, przejechaniu obok wolniej jadącego pojazdu i powrocie na pas prawy. To także przejechanie pasem środkowym obok każdego wolniej jadącego użytkownika drogi. W efekcie, o ile auto jadące prawym pasem będzie wyprzedzane z lewej, o tyle samochód na pasie lewym będzie już wyprzedzany z prawej. Kluczowe pytanie w tym punkcie brzmi: czy pozwalają na to przepisy? Zdecydowanie tak.

Wykładnią staje się art. 24 ust. 10 ustawy PoRD. Ten mówi o tym, że wyprzedzanie z prawej strony jest możliwe w sytuacji, w której droga posiada trzy pasu ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku. Za to kierowcy mandat nie grozi. To jednak jeszcze nie oznacza, że z karą nie powinien liczyć się wcale. Są dwa przypadki, w których wyprzedzając środkowym pasem, kierujący może ryzykować kontrolą drogową i grzywną.

Kiedy można dostać mandat za wyprzedzanie środkowym pasem ruchu?

Wyprzedzanie środkowym pasem zakończy się mandatem przede wszystkim wtedy, gdy manewr zostanie wykonany w terenie zabudowanym, a pojazdem wyprzedzanym będzie pojazd uprzywilejowany. Mowa o karetce, straży czy radiowozie policji emitującym sygnały dźwiękowe i błyskowe. W takim przypadku kierujący dostanie mandat wynoszący 1000 zł. Do jego konta dopisanych zostanie też 10 punktów karnych. Po drugie kara grzywny jest możliwa, gdy wyprzedzanie środkowym pasem będzie oznaczać "korzystanie z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu". Jazda tzw. korytarzem życia kosztuje od 500 do 2500 zł. Wiąże się też z otrzymaniem 8 punktów karnych.

Powyższe kary dotyczą kierujących pojazdami. Wszystkimi pojazdami! A więc autami osobowymi, dostawczymi, ciężarówkami i motocyklami.