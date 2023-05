Miał 2,5 promila, dwa zakazy i BMW. Auto utopił w rzece, sam może dostać 5 lat

Co długi weekend policja opisuje podobne przypadki. Pijani kierowcy to wciąż ogromna plaga polskich dróg. Na szczęście tym razem ucierpiało przede wszystkim niczemu niewinne BMW. Mocno rozbite i utopione raczej może już nie wrócić na drogi. Znacznie mniej współczucia mamy dla 40-letniego kierowcy. W jego przypadku wręcz cieszymy się, że szybko nie wróci za kierownicę. Więcej wiadomości z polskich dróg znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

BMW w rzece. Kierowca był pijany i miał dwa zakazy

Policjanci zgłoszenie otrzymali w weekend około godziny 21. Dzwoniący donosili, że w miejscowości Pilaszkowice Drugie samochód osobowy zjechał z drogi w wpadł do pobliskiej rzeki. Na miejsce od razu wysłano odpowiednie służby. Kiedy przyjechali na miejsce, BMW znajdowało się w wodzie, a w środku wciąż siedział kierowca. Z pojazdu kierującego wydobyli strażacy. Załoga karetki przewiozła go do szpitala. 40-latek nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Kiedy wytrzeźwiał na pewno się z tego ucieszył. Nie cieszy go za to perspektywa ogromnej kary, jaka go czeka. Po pierwsze, miał aż 2,5 promila alkoholu we krwi, a to oznacza, że jego karygodny wyczyn będzie traktowany jako przestępstwo. Po drugie, kierowca miał na koncie dwa zakazy prowadzenia pojazdów. To oznacza, że wizja odsiadki w jego przypadku staje się jak najbardziej realna.

Pijany wylądował w rzece. Co mu teraz grozi?

Za prowadzenie pojazdów z obowiązującym zakazem (a nawet dwoma) grozi mu kara pozbawienia wolności do nawet pięciu lat. Z kolei za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu grozi co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna (do 30 tysięcy złotych) i nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Kierujący będzie jeszcze musiał zapłacić co najmniej 5000 złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wieczorna przejażdżka BMW, którą pijany 40-latek zakończył w rzece będzie mieć naprawdę poważne konsekwencje.

2,5 promila to bardzo dużo. A co grozi za jazdę z mniejszą liczbą promili?

Każdy wynik powyżej 0,5 promila to stan nietrzeźwości, a kierowca traktowany jest jak przestępca. Stąd tak dotkliwe kary, jak te, które opisaliśmy powyżej. Kierowcy w Polsce mogą jeździć z maksymalnie 0,2 promila. Między 0,2 a 0,5 promila mówimy o stanie po spożyciu alkoholu. Tutaj kary również są dotkliwe. Zaczyna się od mandatu i punktów karnych.

Jakie mandaty i kary za jazdę pod wpływem alkoholu w 2023 r.?

Od 0,2 do 0,5 promila - kary

W przypadku stanu po użyciu alkoholu, kierujący w pierwszej kolejności dostanie aż 15 punktów karnych. Co z mandatem? Od grzywny policjanci prawdopodobnie odstąpią. I nie dlatego, że wykażą w ten sposób litość. Głównie z uwagi na fakt, że kierującego i tak czeka sprawa w sądzie. Dostanie bowiem zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący przez okres od 6 miesięcy do 3 lat. Wysokość tej kary zależy np. od tego, czy podczas jazdy nie doszło do kolizji. Wyrok będzie też mówił o grzywnie. Ta może sięgnąć nawet 30 tys. zł, przy czym nie może być niższa niż 2,5 tys. zł. Kierujący prowadzący pojazd mechaniczny w stanie po spożyciu alkoholu może też trafić do aresztu. Sędzia może go skazać nawet na 30 dni takiej kary.