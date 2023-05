Nowe mandaty za prędkość. Kierowca może zapłacić nawet 5000 zł i 15 pkt. karnych

Jak szybko można jeździć w Polsce?

Większość kierowców wie, jak szybko powinno się jeździć. W terenie zabudowanym maksymalna prędkość to 50 km/h, na krajówkach jeździmy 90 km/h, na drogach ekspresowych 120 km/h, a na najszybszych drogach w kraju, autostradach, limit wzrasta do 140 km/h. To ogólne zasady, które działają w znakomitej większości przypadków. Warto przypomnieć, że już od jakiegoś czasu anulowane zostało podwójne ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Kiedyś po 22 limit zwiększał się do 60 km/h, ale aktualnie niezależnie od pory dnia to 50 km/h. Poniżej krótka rozpiska:

REKLAMA

teren zabudowany – 50 km/h

teren niezabudowany – 90 km/h

teren niezabudowany (droga dwujezdniowa) – 90 km/h

droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h

droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h

autostrada – 140 km/h

Zobacz wideo 30 punktów karnych i 4 tys. złotych mandatu dla pirata drogowego, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 80 km/h

Mandaty i punkty za prędkość 2023

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Przypominamy też, że wciąż za prędkość można stracić prawo jazdy. Mimo różnych sądowych zawirowań, przepisy dalej obowiązują. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym prawo jazdy jest zabierane kierowcy na trzy miesiące.

Jak rozpoznać radiowozy grupy SPEED? Są na to skuteczne sposoby

Mandaty i punkty za prędkość 2023. Recydywa drogowa

System podwójnych kar działa od września zeszłego roku. Taki system oznacza, że dwóch kierowców będzie może dostać dwa zupełnie różne mandaty za to samo wykroczenie. Jeśli policjant złapie was po raz pierwszy, to zapłacicie podstawową stawkę. Ale kolejne wykroczenia w przeciągu dwóch lat? Recydywista sięgnie do kieszeni znacznie głębiej. Rządzący liczą, że tak dotkliwe kary zniechęcą do łamania przepisów. Zwłaszcza, że podwójne kary będą dotyczyły wielu rzeczy. M.in. prędkości, wyprzedzania czy zachowań na przejściach dla pieszych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – recydywa 1600 zł i 9 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – recydywa 2000 zł i 11 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – recydywa 3000 zł i 13 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – recydywa 4000 zł i 14 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej – recydywa 5000 zł i 15 punktów karnych.

Kary są surowe. Ale czy za piwo na rowerze można w 2023 r. stracić prawo jazdy?

Majówka 2023 r. Wzmożone kontrole drogowe

Na głównych ciągach komunikacyjnych oraz obszarach zabudowanych, gdzie występuje największe zagrożenie, spotkamy radiowozy nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory oraz statyczne punkty kontroli z wykorzystaniem mierników prędkości. Policjanci będą także obserwować zachowanie rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch, motorowerzystów i motocyklistów.