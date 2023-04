Ford Kuga w wersji Graphite Tech Edition to nie tylko nowy szary lakier

Wraz z nową Kugą Graphite Tech Edition po raz pierwszy do oferty modelu Kuga trafia zwracający uwagę wariant kolorystyczny nadwozia Grey Matter. Szary lakier kontrastuje z wieloramiennymi felgami aluminiowymi z czarnym błyszczącym wykończeniem. Nowa wersja standardowo jest wyposażona w pakiet ST-Line, obejmujący duży tylny spojler i czerwone zaciski hamulcowe, a także aluminiowe pedały i listwy ochronne progów.

Klienci mogą również zamówić pakiet ST-Line Black, który zawiera lakierowany na czarno dach, czarne nakładki na lusterka, otwory wentylacyjne przedniej części nadwozia i tylnego spojlera, a także czarne, błyszczące 20-calowe felgi. Wyróżniająca się nowa wersja jest również dostępna z pełną gamą układów napędowych Kugi, w tym Plug-In Hybrid – będącym najlepiej sprzedającym się PHEV w Europie w latach 2021 i 2022, a także z napędem hybrydowym, wysokoprężnym EcoBlue i wariantami benzynowymi EcoBoost.

Systemy wspierające kierowcę w standardzie

Prawie 50 proc. wszystkich egzemplarzy Kugi, jakie zamówiono w 2022 roku, właściciele wyposażali w pakiet systemów wspomagających kierowcę, co stanowi wzrost z 40 procent w stosunku do 2021 roku. Ford Kuga Graphite Tech Edition jest standardowo wyposażony w najbardziej przydatne w tego typu samochodzie zaawansowane systemy wspomagające kierowcę. Pakiet systemów wsparcia został zaprojektowany tak, aby uczynić jazdę mniej wymagającą. Wszystko dzięki systemom, które pozwalają na automatyczne podążanie za ruchem na autostradzie, ostrzegają przed pojazdami znajdującymi się w martwym polu widzenia kierowcy, automatycznie dostosowują maksymalną prędkość do znaków drogowych, umożliwiają manewry parkowania bez użycia rąk i wiele innych.

W standardzie jest również pakiet Technology, który ułatwia jazdę dzięki reflektorom adaptacyjnym LED, zmieniającym automatycznie światła drogowe na mijania i ograniczającym oślepianie innych użytkowników drogi oraz dzięki wyświetlaczowi head-up, który sprawia, że kierowca nie musi spuszczać wzroku z drogi, ponieważ informacje takie, jak prędkość pojazdu i instrukcje nawigacyjne znajdują się w jego polu widzenia.

Wersję Graphite Tech Edition, produkowaną w zakładach Forda w Walencji w Hiszpanii, można już zamawiać w całej Europie, a pierwsze dostawy do klientów rozpoczną się w czerwcu. Polski cennik tej odmiany wyposażenia startuje od 193 810 zł.