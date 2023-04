Ciekawi co słychać na budowie dróg? Przeglądamy stan realizacji na kluczowych inwestycjach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tuż przed majówką zdecydowała się podsumować aktualnie trwające lub zaplanowane na ten rok przetargi. Okazuje się, że będzie to dość pracowity rok dla drogowców. Od początku bieżącego roku ogłoszono już przetargi na realizację pięciu odcinków dróg ekspresowych. Mowa o:

odcinek S11 Bobolice - Szczecinek Północ (o długości 24,4 km)

trzy odcinki S74: granica woj. świętokrzyskiego - Przełom/Mniów (27,5 km), Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa (30 km), Łagów - początek obw. Opatowa (18,3 km),

odcinek S7 Czosnów - Kiełpin (9 km).

Kolejne pięć przetargów ogłoszonych jeszcze w ubiegłym roku, czeka właśnie na otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. Chodzi o:

dwa odcinki z dobudowa drugiej jezdni na S16: Olsztyn Wschód - Barczewo (11,4 km), Barczewo - Biskupiec (18,2 km).

trzy odcinki na S17: Piaski Wschód - Łopiennik (16,7 km), Krasnystaw Północ - Izbica (18,8 km) i Izbica - Zamość Sitaniec (9,9 km).

Kolejne sześć odcinków ma już wyłonionych wykonawców.

GDDKiA Finiszuje z przetargami sześciu odcinków, na których wyłoniono wykonawców, trwa lub już zakończyła się obowiązkowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W trakcie kontroli jest dokumentacja dwóch odcinków S12:

Piaski - Dorohucza (9,8 km),

Dorohucza - Chełm Zachód (22,3 km).

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola Prezesa UZP dla czterech odcinków:

S12 Chełm Wschód - Dorohusk (23 km),

obwodnica Dzwoli z rozbudową DK74 12 km, obwodnica Gorajca na DK74 (6,7 km)

obwodnica Gąsek na DK65 (3,2 km).

Pozostałe plany przetargów budowy dróg na 2023 r.

Jeszcze w I połowie br. GDDKiA planuje ogłosić przetarg na trzy odcinki S8 pomiędzy podwrocławskimi Kobierzycami a Łagiewnikami o łącznej długości blisko 33 km oraz na budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 (11,4 km). Plany na 2023 rok to nie tylko nowe odcinki dróg, ale również przetargi obejmujące rozbudowę blisko 360 km istniejących dróg krajowych.

Poniżej pełna lista ciągów dróg o łącznej długości ok. 565 km, na które jesteśmy gotowi ogłaszać postępowania przetargowe w 2023 roku.

Plan inwestycji drogowych 2023 r. GDDKiA

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (480 km)

S7 Czosnów - Kiełpin

S8 Bardo - Wrocław (Magnice)

S10 Szczecin - Piła

S11 Bobolice - Szczecinek

S11 Oborniki - Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik

S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno

S11 Kępno - początek obwodnicy Olesna

S12 gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego - węzeł Wieniawa

S19 Sokółka Północ - Dobrzyniewo

S74 gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów

S74 Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa

S74 Łagów - Jałowęsy - początek obwodnicy Opatowa

DK13 Siadło Górne - Szczecin Zachód (II etap obwodnicy Warzymic i Przecławia)

DK25 obwodnice Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego

DK78 Kromołów - Żerkowice (II etap obwodnicy Poręby i Zawiercia)

Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (85 km)

DK8 obwodnica Białobrzegów

DK12 obwodnica Głogowa

DK12 obwodnica Srocka

DK13 obwodnica Kołbaskowa

DK20 obwodnica Stargardu

DK22 obwodnica Rusinowa

DK22 obwodnica Szwecji

DK22 obwodnica Wałcza

DK28 obwodnica Sanoka (II etap)

DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego

DK78 obwodnica Kroczyc

DK78 obwodnica Pradeł

Droga ekspresowa S12 coraz bliżej. 23-kilometrowy odcinek za miliard złotych

Czy wszystkie budowy ruszą?

W trakcie weryfikacji złożonych ofert są cztery postępowania przetargowe, z czego w dwóch z nich otwarcia mieliśmy w kwietniu 2023 roku. To S11 Bobolice - Szczecinek Północ oraz S19 Lutcza - Domaradz (to już trzecie postępowanie na odcinek o długości 6,4 km). Kolejny odcinek Via Carpatia, Jawornik - Lutcza (5,2 km) oczekuje na rozstrzygnięcie skargi przez sąd na wyrok KIO w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień przez jednego z wykonawców. Rozprawa miała się odbyć przed końcem kwietnia 2023 roku jednak sąd poinformował o jej odwołaniu. Jak informuje GDDKiA, niestety, nowy termin nie został jeszcze wskazany.

Podobnie wygląda sprawa w przetargu na realizację obwodnicy Zabierzowa na DK79 (10,3 km). Dwukrotnie dokonywano już wyboru oferty i za każdym razem po odwołaniach do KIO unieważniano wybór. Po każdym wyborze wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane wnosili odwołania do KIO, następnie sprawy trafiały do sądów. Jedną ze skarg sąd oddalił, a w przypadku drugiej skargi poinformował o odwołaniu zaplanowanej rozprawy. Tutaj również nie wskazano nowego terminu.