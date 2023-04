Zaklejanie flagi Unii na tablicach rejestracyjnych. Jaki mandat grozi kierowcy?

Porady w zakresie przepisów obowiązujących w Polsce znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Od 1 maja 2006 roku wszystkie tablice rejestracyjne wydawane w Polsce posiadają na niebieskim tle oznaczenie PL i gwiazdki unijne. To kwestia prawa wspólnotowego i unifikacji wzorów oznaczeń. Na drogach można jednak spotkać samochody, w których ktoś z różnych powodów oznaczenie UE zakleja. Czasami zakleja niebieską wlepką, a czasami jakimś symbolem. Warto się zatem zastanowić co to tak naprawdę oznacza z prawnego punktu widzenia.

Zaklejanie gwiazdek UE jest nielegalne. Tylko czemu?

Zaklejenie symbolu Unii Europejskiej na tablicy rejestracyjnej może zostać odczytane przez funkcjonariusza jako naruszenie:

zakazu zakrywania (...) tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

zakazu ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic – art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zakrywanie znaku unijnego na tablicy oznacza złamanie prawa. To konkretnie wykroczenie. Jaka będzie kara? Tu wszystko zależy od interpretacji konkretnego przypadku przez policjanta. Możliwości sankcyjne można jednak dostrzec aż trzy:

500 zł mandatu i 8 punktów karnych za zakrywanie tablic rejestracyjnych,

100 zł mandatu i 8 punktów karnych za zakrywanie znaków, które powinny być widoczne,

od 20 do 3000 zł mandatu bez punktów karnych za naruszenie art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń, mówiącego o wykroczeniu przeciwko innym przepisom.

Bez gwiazdek unijnych oznacza brak możliwości jazdy samochodem

Warto w tym punkcie pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Mandat może oznaczać dopiero początek konsekwencji. Bo jest jeszcze art. 71 ust. 2 ustawy PoRD. Ten wyraźnie stwierdza, że warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu jest zarejestrowanie pojazdu i zaopatrzenie go w zalegalizowane tablice rejestracyjne. Jeżeli zaklejenie gwiazdek unijnych policjant potraktuje jako naruszenie warunków stosowania tablicy, może podjąć decyzję mówiącą o wycofaniu pojazdu z ruchu. W takim przypadku kierowca straci dowód rejestracyjny, a do tego auto będzie mogło kontynuować podróż tylko na lawecie.

Policjant przed wycofaniem pojazdu z ruchu oczywiście może zaproponować kierowcy zerwanie naklejki. To może go uratować przed konsekwencjami. To raz. Dwa warto pamiętać, że kara za zaklejanie gwiazdek unijnych jest możliwa nie tylko w przypadku kontroli drogowej, ale i zdjęcia z fotoradaru.

Czemu kierowcy zaklejają gwiazdki unijne na tablicach?

No dobrze, ale czemu tak właściwie ktoś mógłby chcieć zaklejać flagę Unii Europejskiej na polskiej tablicy rejestracyjnej? To pomysł dość dziwny, ale może wiązać się np. z chęcią demonstracji politycznej. Tak właśnie być może stało się w roku 2018, gdy dziennikarze zauważyli że w prywatnym samochodzie Antoniego Macierewicza, są zaklejone gwiazdki unijne. Demonstrowanie poglądów w tym przypadku jest bardzo możliwe. Zwłaszcza że Pan Antoni jest świetnie znany z – delikatnie mówiąc – mało przychylnej opinii o działaniu wspólnoty.