Zakaz ruchu dla ciężarówek w majówkę. Kierowców czeka długa przerwa

Pierwsze ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton zaczną obowiązywać już w niedzielę 30 kwietnia od godziny 18 do 22. Po godzinie 22 kierowcy będą mogli ponownie ruszyć w trasę. Nie na długo jednak. Początek majówki to niemal całodniowy zakaz. Obowiązuje bowiem od godziny 8 rano do 22.

Ograniczenia w ruchu ciężarówek o DMC powyżej 12 ton w Polsce w trakcie majówki 2023

Niedziela 30 kwietnia - w godzinach 18 - 22

Poniedziałek 1 maja - w godzinach 8 - 22

Wtorek 2 maja - w godzinach 18 - 22

Środa 3 maja - w godzinach 8 - 22

Wbrew pozorom zakaz ruchu nie jest bezwzględny. W przepisach przewidziano sporo wyjątków. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. z zakazu wyłączono m.in. pojazdy wykorzystywane w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz do usuwania klęsk żywiołowych. Zwolnieniem objęto także samochody które są niezbędne podczas usuwania awarii. Na tym nie koniec.

Zwolnienia z zakazu ruchu dla ciężarówek. Nie tylko w majówkę

Zakaz ruchu nie obowiązuje także m.in. w przypadku transportu lekarstw i środków medycznych, przewozu żywych zwierząt, artykułów szybko psujących się, środków spożywczych, przesyłek pocztowych (o ile zajmują znaczną część przestrzeni ładunkowej) czy towarów niezbędnych do utrzymania ciągłości cyklu produkcyjnego. Zwolnieniem objęto również pojazdy, które są niezbędne w pracach budowlanych (drogi, mosty oraz ich utrzymanie).

Naruszenie zakazu oznacza konsekwencje w postaci mandatu w wysokości od 200 do 500 zł dla kierowcy oraz 2 tys. zł dla przewoźnika. Mandat może otrzymać także osoba odpowiedzialna za zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. Kara wynosi 1000 zł.