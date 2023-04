ZEUS-2 to nowa duma policji. Kosztował 25 milionów. W zestawie jest: dron, robot i kombinezon EOD

Czym jest ZEUS-2? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, przygotujcie się na dużo tajemniczo brzmiących akronimów. Na pierwszy rzut oka ZEUS-2 to po prostu ciężarówka, ale jest bardzo wyjątkowy. Tak naprawdę chodzi o cały mobilny zestaw kosztownego sprzętu. W jego skład wchodzi między innymi: dron, specjalistyczny robot, który umożliwia zdalne rozpoznawanie terenu, odzież ochronna CBRN-E, w tym kombinezon, który kojarzy się z filmami wojennymi albo grą wideo Bioshock.

ZEUS-2 to laboratorium na kołach, które mogłoby zagrać w filmie "Epidemia"

A teraz uwaga: ZEUS-2 ma służyć policji do wspierania działań kontrterrorystycznych na miejscu zdarzeń CBRN-E. Dlatego w zestawie jest groźnie wyglądający kombinezon EOD 10e, a nawet komora dekontaminacyjna (do likwidacji skażeń) i przedział sanitarny na przyczepie.

Gdy przetłumaczyć te określenia na język zrozumiały dla przeciętnego człowieka, okazuje się, że ZEUS-2 jest mobilnym laboratorium do analizy oraz likwidacji skażeń różnego rodzaju. Przy jego pomocy policja chce wspierać działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzeń typu CBRN-E (chemical, biological, radiological, nuclear — explosives), czyli takich, które są efektem użycia broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej, nuklearnej i materiałów wybuchowych.

Ochronny przeciwwybuchowy kombinezon EOD (ang. Explosive Ordnance Disposal) z płytami balistycznymi to standardowe wyposażenie oddziałów saperskich. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed czynnikami działającymi podczas wybuchu: odłamkami, ciśnieniem, falą cieplną i uderzeniową, a także podczas upadku. W policyjnej wersji jest dodatkowo wyposażony w aparat oddechowy, więc chroni również przed skutkami zdarzeń CBRN-E. Teraz już pewnie rozumiecie, dlaczego najlepiej byłoby, gdyby policja w ogóle nie musiała go używać.

Mobilne laboratorium ZEUS-2 to nowy nabytek polskiej policji fot. policja

Prototypowy mobilny zestaw ZEUS-2 kosztował ponad 25 milionów złotych

Wspomniane wcześniej: dron i robot, mają ułatwić zdalne rozpoznanie terenu, wstępną ocenę zagrożenia CBRN-E oraz pobranie i przetransportowanie próbek do analizy w mobilnym laboratorium. Ponoć jest ultranowoczesne i umożliwia określenie rodzaju użytego czynnika oraz materiałów wybuchowych. Dzięki innowacyjnemu zestawowi diagnostycznemu, opartemu na technikach biologii molekularnej służy także do analizy zagrożeń biologicznych. Pozwala na szybką identyfikację czynnika infekcyjnego i określenie profilu jego antybiotykoodporności. Ciężarówka Mercedes Atego, która wozi takie laboratorium na swoich plecach, jest wyposażona we własny niezależny system zasilania prądem.

Komora dekontaminacyjna, dron, robot, kombinezon EOD — to wszystko terminy, które kojarzą się z filmami science-fiction, ale niestety powoli stają naszą rzeczywistością. Dlatego policyjni operatorzy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego "BOA" (Biura Operacji Antyterrorystycznych) oraz technicy kryminalistyczni z CLK (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne) muszą być przygotowani również na zagrożenia nowego typu. Właśnie im ma zapobiegać mobilny zestaw ZEUS-2.