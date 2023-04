Oto McLaren 750S. 580 KM na tonę i 324 tysiące dolarów na start

McLaren 750S - cena

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem brytyjskiego supersamochodu, to musicie przygotować sporą sumę. Oficjalnej polskiej kwoty jeszcze nie podano, ale znamy wyjściowe ceny w dolarach. Za McLarena 750S w nadwoziu coupe trzeba zapłacić 324, a za spidera - 345 tysiące dolarów. Przy całkiem niezłym kursie z 26 kwietnia (dolar ostatnio mocno się osłabia względem złotówki) to i tak wyjściowo ponad 1,3 miliona złotych. Co dostaje się za te kosmiczne pieniądze? Więcej informacji ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Rynek nieruchomości? "Jestem po to, żeby ten rynek uporządkować"

McLaren 750S - moc i osiągi

McLaren 750S to następca i rozwinięcie imponującego modelu 720S. To oznacza, że mówimy o pełnoprawnym supersamochodzie o kosmicznych osiągać. McLarena 750S napędza czterolitrowy, podwójnie doładowany silnik V8 o mocy 740 KM i 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego. McLaren nie tylko podkręcił moc, ale też poprawił wszystkie inne aspekty samochodu. Co zmieniono? Mamy kilka przykładów - Brytyjczycy przeprojektowali zawieszenie, przednie koła mają większy rozstaw, przednie sprężyny są bardziej miękkie, aktywne tylne skrzydło jest o 20 proc. większe, a autem zarządza nowa generacja systemu Proactive Chassis Control III. Producent podaje, że w sumie w 750S zmieniono 30 proc. komponentów w porównaniu z 720S.

Wszystko to przełożyło się na jeszcze lepsze osiągi. Obie wersje McLarena 750S będą mogły pojechać nawet 330 km/h. Pierwsza setka na liczniku w przypadku coupe to kwestia 2,7 sekundy, a w spiderze - 2,8 sekundy. 200 km/h? Tylko 7,8 sekundy. Na mecie sprintu na 1/4 mili McLaren 750S zamelduje się po dziesięciu ruchach sekundnika.

Pokazali, co zrobiła Sabalenka po porażce ze Świątek. Klasy nie kupisz [WIDEO]

McLaren 750S - wysoka moc i niska masa

Za tak niesamowite osiągi wpływa nie tylko moc na poziomie 740 KM. McLaren przyłożył się do odchudzenia 750S. Coupe może się pochwalić stosunkiem mocy do masy na poziomie 580 KM na jedną tonę. To wiodący wynik w całej klasie. Wiemy, że McLaren 750S coupe waży 1281, a wersja bez dachu - 1326 kg. Inżynierowie podali kilka ciekawostek, jak udało się aż tak obniżyć masę. Kute felgi to oszczędność 14 kg, a fotele z włókna węglowego nawet 18 kg.

McLaren 750S fot. McLaren

McLaren 750S fot. McLaren

McLaren 750S fot. McLaren

McLaren 750S fot. McLaren

McLaren 750S fot. McLaren

McLaren 750S na rynek trafi w 2024 r.

Do szczęśliwych i bardzo zamożnych klientów pierwsze McLareny 750S trafią w 2024 roku. Samochody powinny być widoczne na ulicach, ponieważ 750S nie jest stricte torową wersją. Zadbano, żeby supersamochód nadawał się do codziennej jazdy. Auto potrafi podnieść przednią oś, co na pewno przyda się w mieście. Wyposażenie jest bardzo bogate i obejmuje zaawansowane multimedia, luksusowe wykończenie kabiny Alcantarą czy nowe audio Bowers&Wilkins. Podane na początku 324 tysiące dolarów to tylko wstęp do zabawy. Już podczas prezentacji potencjalnych kierowców zachęcano do dobrania wyczynowych opon Pirelli P Zero Trofeo R czy jeszcze wydajniejszych hamulców ceramicznych. W artykule użyliśmy zdjęć producenta.

McLaren 750S fot. McLaren

McLaren 750S fot. McLaren