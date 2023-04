Najdłuższe mosty w Europie. Ten "naj" ma prawie 20 km i bardzo złą sławę

Ciekawostki drogowe znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Motoryzacja w kwestii imponujących budowli, ma naprawdę dużo do powiedzenia. I idealnym przykładem są mosty. Najdłuższy ma długość prawie 20 km. Tyle że sam zapis tej wartości wydaje się mało miarodajny. Dlatego dodam może zatem, że to mniej więcej tyle, ile wynosi 2/3 rozpiętości Warszawy. Poza rekordzistą, na liście znajdują się jeszcze dwie przeprawy liczące naście kilometrów. O jakich obiektach drogowych mowa?

Najdłuższy most w Europie to Most Krymski. Tyle że jego historia jest tragiczna

Bezapelacyjnym numerem 1 w Europie jest Most Krymski. Ma 19 km długości, 22 metry szerokości, może się pochwalić rozpiętością przęseł wynoszącą 227 metrów i powstał po wbiciu w podłoże ponad 6,5 tys. pali (przy czym część wbito na głębokość 150 metrów). Co więcej, jezdnia znajduje się dokładnie 35 metrów nad lustrem wody. W efekcie przeprawa w żaden sposób nie zaburza żeglugi. A do tego jednym z elementów budowli jest fragment poprowadzony wzdłuż istniejącej 5-kilometrowej tamy i wyspy Tuzli. Budowa przeprawy kosztowała 3,6 mld dolarów.

Most krymski, zdjęcie ilustracyjne fot. ??????????/ CC 4.0

Most Krymski połączył Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim poprzez Cieśninę Kerczeńską. Cieśninę, która po rozpadzie ZSRR stała się granicą między terytorium Rosji i Ukrainy. Stała się... No właśnie, bo już nie jest. Krym został zajęty przez Rosjan jeszcze w roku 2014. Przez to teraz stał się jedną ze strategicznych budowli z punktu widzenia prowadzenia działań wojennych. Rosjanom pozwala na uzupełnianie zapasów wyposażenia. Z tego powodu ukraińscy wojskowi pewnie chętnie by zlikwidowali tę przeprawę.

Vasco da Gama i Portugalia. Przeprawa zdetronizowana przez Krym

Most Krymski został oddany do użytkowania w roku 2019. Wcześniej przez ponad dwie dekady rekordzistą była portugalska przeprawa Ponte de Vasco da Gama. Ten most ma dokładnie 17,2 km długości. Przy czym 4,8 km zajmują wiadukty dojazdowe i węzły. Znaczenie tej przeprawy jest duże. Łączy bowiem okolice Lizbony z miejscowością Montijo. I stanowi drugą przeprawę wodną w tym regionie.

Budowa mostu Ponte de Vasco da Gama w Portugalii kosztowała 1 mld dolarów. Tyle że to kwota, którą zapłacono w roku 1998. Dziś byłaby pewnie kilkukrotnie wyższa. A to nie jedyna ciekawostka dotycząca tej przeprawy. Druga jest taka, że budowla została przeliczona na czas eksploatacji wynoszący 120 lat. W tym czasie będzie w stanie wytrzymać wiatr wiejący z prędkością do 250 km/h oraz trzęsienie ziemi 4,5-krotnie silniejsze niż to, które nawiedziło Lizbonę w roku 1755.

Trzeci najdłuższy most w Europie to Ponte da Leziria

Trzecia pozycja na liście najdłuższych mostów w Europie ponownie należy do Portugalii. Mowa o blisko 12-kilometrowej przeprawie Ponte da Leziria. To dość nietypowy obiekt, którego główne przęsło co prawda liczy niespełna kilometr, ale który został zbudowany nad rzekami Tag i Sorraia między Carregado i Benavente. Przeprawa została oddana do użytkowania w roku 2007 i wprowadzono na niej ograniczenie prędkości obowiązujące na portugalskich autostradach. To oznacza, że samochody osobowe pojadą nawet 120 km/h. Opłata? Tak, droga poprowadzona przez Ponte da Leziria jest drogą płatną. Osobówki za przejazd płacą nieco ponad 1 euro.

Kolejne pozycje zajmują budowle zlokalizowane w Danii i Szwecji. Most nad Sundem ma 7,85 km i łączy obydwa kraje. 6,79 km liczy Great Belt Fixed Link i most wschodni w Danii, a 6,61 km Great Belt Fixed Link i most zachodni również w Danii. Most Öland w Szwecji ma z kolei długość wynoszącą 6,07 km.