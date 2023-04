Ceny paliw na majówkę. Ma być taniej, ale to wróżenie z fusów

Zdaniem ekspertów portalu e-petrol.pl kierowcy planujący samochodową podróż podczas zbliżającej się majówki będą mieli powody do zadowolenia. Na stacjach benzynowych powinno dojść do obniżek cen.

Powody do zadowolenia będą mieli zwłaszcza posiadacze diesli

Z szacunków rynkowych analityków wynika, że to kierowcy aut napędzanych dieslem będą mieli największe powody do zadowolenia. Cena oleju napędowego wyniesie między 6,52 a 6,65 zł za litr. Aktualnie za litr ON trzeba zapłacić ok. 6,71 zł. W przypadku benzyny nie będzie już tak kolorowo. Za litr Pb 98 będziemy musieli zapłacić w granicach od 7,33 do 7,45 zł, gdy teraz jej uśredniona cena wynosi 7,42 zł. Z kolei litr Pb 95 w najbliższych dniach zostanie prawdopodobnie wyceniony na 6,71 - 6,83 zł (aktualnie 6,82 zł za litr). Co do LPG specjaliści e-petrol.pl wskazują, że jego cena nie powinna przekroczyć zakresu 2,99 zł - 3,08 zł za litr. Teraz za litr gazu musimy zapłacić ok. 3,09 zł.

Obniżki wiążą się z drobnymi spadkami cen hurtowych w polskich rafineriach. Jak przekazuje e-petrol.pl metr sześcienny benzyny Pb 98 kosztuje aktualnie 5 636 zł. W przypadku benzyny 95-oktanowej metr sześcienny został wyceniony na 5 226 zł. Co do oleju napędowego - doszło do niewielkiej podwyżki. Do niedawna ceny ON spadały. Na kupno metra sześciennego ON trzeba było przeznaczyć 5 082,40 zł. Teraz jego cena wzrosła do 5 097,40 zł.

Czy można liczyć na obniżki cen?

Co ciekawe, sam prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił, że ceny na stacjach nie zostaną podniesione. W wywiadzie dla RMF FM stwierdził, że Orlen skupia się na stabilizacji cen, a także tym by nie doszło do ich podwyżek podczas nadchodzącego weekendu majowego. Jak przekazał - "Robimy wszystko, żeby w majówkę paliwo nie kosztowało 7 zł za litr". Z takich zapewnień można wywnioskować, że ceny nie tyle, co zostaną obniżone, a pozostaną na takim samym poziomie. Oczywiście z tych starań może nic nie wyjść. Biorąc pod uwagę wzmożony ruch, może dojść do sytuacji, w której ceny zostaną nawet podniesione. Pretekstem do tego byłaby rzekoma troska o dobro kierowców i zapobieganie potencjalnym brakom paliw. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl