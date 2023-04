"Gąsienica", "Mistrz Tetrisa". To nagranie jest hitem Tik Toka!

Wiedzieliśmy już Cinquecento wiozące ponad 7-metrowy konar drzewa, Seicento z pakunkiem styropianu dwa razy większym od auta. To polscy bohaterowie, ale prawdziwymi mistrzami w przewożeniu rzeczy za dużych do możliwości są Azjaci. Tu na hulajnogach i skuterach pakuje się tyle, co do polskiego dostawczaka, a widok tak zapakowanych jednośladów nawet nie dziwi.

Jednak nagranie tej lawety, przenosi pojęcie transportu "ponadgabarytowego" już w inny wymiar. Na filmie zamieszczonym na Tik Toku przez użytkownika o nazwie Blvcthree widać dużą lawetę, na której umieszczono, uwaga... 11, my przynajmniej tyle naliczyliśmy, małych ciężarówek. Jak zmieściło się tam aż tyle niewielkich "solówek", to jedna kwestia. Drugą jest to, jak ktoś zdołał jej zapakować na platformę, i jak je stamtąd później zdejmie.

Trzeba dodać, że niewielkie ciężarówki upchane na lawecie, to nie pojazdy ze złomowiska, ale egzemplarze wyglądające na nowe, które dopiero jada do saloonu albo klienta. W komentarzach pod filmem, który odtworzono już ponad 12 mln razy (!), pojawiają się wpisy sugerujące, że takie rzeczy to tylko na polskich drogach można spotkać. Jednak po bliższym przejrzeniu nagrania, skłaniamy się, że jest to jednak Azja, być może Chiny, a może głęboka Rosja. Taki trop sugeruje oznaczenie na ciężarówce lawecie. Ewidentnie znajdują się tan napisy a alfabecie chińskim. Poza tym ciężarówka nie wygląda na model jednego z europejskich producentów, podobnie jak przewożone na niej niewielkie ciężarówki.

Bez względu na to, gdzie nagrano ten ekwilibrystyczny transport, doceniamy inwencje i umiejętności przewoźnika, oraz odwagę właściciela przewożonych pojazdów. I tak jak jeden z komentujących jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie wyglądało rozładowywanie tego samochodowego Tetrisa. Więcej informacji ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.