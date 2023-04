Widziałem i dotykałem Tavascana. To świetny prezent na piąte urodziny Cupry

Cupra Tavascan to prezent na piąte urodziny marki

Podczas dzisiejszej prezentacji Cupra obchodziła swoje piąte urodziny i robiła to w znakomitym humorze. Decyzja o wydzieleniu Cupry z Seata okazała się, dla tych pierwszych, strzałem w dziesiątkę. W zeszłym roku Cupra sprzedała aż 152 900 samochodów, co oznacza poprawę w porównaniu z rokiem 2021 r. aż o 93 proc. Od 2018 r. do Ateki, która była premierowym modelem, dołączył w międzyczasie Leon, elektryczny Born oraz robiący furorę Formentor. Tavascan to tylko kolejny krok. Na 2024 r. już zapowiedziano model Terramar ("pierwszy zelektryfikowany sportowy SUV), a na 2025 r. - miejski model na bazie konceptu UrbanRebel. Więcej nowości ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Cupra Formentor w Studiu Biznes [autopromocja]

Cupra Tavascan - wymiary, bagażnik

Zacznijmy od najważniejszych informacji. Cupra Tavascan to szalenie modny teraz SUV w stylu coupe. Oczywiście z wtyczką i w wydaniu elektrycznym. Bazuje na platformie MEB, wykorzystywanej przez całą grupę Volkswagena. Jeśli mielibyśmy mu szukać więc jakiś krewniaków, można spojrzeć np. na VW ID.5, ale płyta MEB daje inżynierom spore pole do popisu. Cupra Tavascan mierzy 4644 mm długości, 1861 mm szerokości, 1597 mm wysokości i 2766 mm rozstawu osi. Dynamiczną, sportową sylwetkę zapewniają nie tylko zabiegi projektantów, ale też proporcje - auto jest dość długie, a przy tym niskie.

Samochody na MEB przyzwyczaiły nas do wzorowej przestronności wnętrza. Nie inaczej jest w przypadku Tavascana. Tak duży rozstaw osi w praktyce przekłada się na miejsca na tylnej kanapie, gdzie narzekać mogą tylko najwyżsi. Z kolei bagażnik pomieści 540 l.

Cupra Leon 1.5 eTSI 150 KM to teraz najtańszy model marki. Czy ma sens?

Cupra Tavascan - moc i osiągi

Przy większości liczb dotyczących napędów trzeba jeszcze postawić gwiazdkę. Małą, ale jednak. SUV czeka na homologację, a to oznacza, że niewielkie zmiany są jeszcze możliwe. Na sto procent wiemy jednak, że Cupra Tavascan będzie dostępny w dwóch wersjach mocy: 210 kW (286 KM) i 250 kW (340 KM). Mocniejszy wariant będzie oferowany z napędem na obie osie, co, wg obietnic producenta, zapewni lepszą przyczepność w każdych warunkach drogowych i jeszcze pewniejsze prowadzenie.

Podczas prezentacji podano nam osiągi mocniejszej wersji. Ze startu zatrzymanego Cupra Tavascan VZ może osiągnąć prędkość 50 km/h w zaledwie 2,4 sekundy (od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy). Na dokładne osiągi 286-konnej odmiany jeszcze czekamy. W obu przypadkach dużo miejsca poświęcono na podkreślanie prowadzenia Tavascana. Ma to być model zorientowany na kierowcę. Dzięki adaptacyjnemu zawieszeniu DCC, trybom jazdy (w Sport można odłączyć ESC) i progresywnemu układowi kierowniczemu ma dostarczyć sporo emocji i frajdy. To sprawdzimy dopiero, kiedy Tavascan odwiedzi naszą redakcję. Na razie wierzymy na słowo.

Cupra Tavascan fot. Filip Trusz

Cupra Tavascan fot. Filip Trusz

Cupra Tavascan - zasięg i ładowanie

Tavascan ma dwie wersje. Nastawioną na zasięg Endurance oraz sportową VZ. W wersji Endurance akumulator o pojemności 77 kWh netto z napędem na tylne koła pozwoli na przejechanie ok. 550 km wg WLTP. 340-konna Cupra Tavascan VZ z dwoma silnikami elektrycznymi i napędem na wszystkie koła zapewnia zasięg ok. 517 km dzięki akumulatorowi o pojemności 77 kWh netto.

Podczas codziennej jazdy to wartości więcej niż wystarczające. A co w dłuższej trasie? Kierowca Tavascana będzie mógł się poratować bardzo szybkimi ładowarkami. Zasięg można zwiększyć o dodatkowe 100 km w zaledwie siedem minut. Ładowanie od 10 do 80 proc. zajmie niespełna pół godziny, korzystając z punktu ładowania o mocy 135 kW (bądź wyższej). Miłośnicy aplikacji z pewnością się ucieszą, że procesem ładowania można zarządzać z poziomu smarfona.

Żadna samochodowa marka nie rośnie tak, jak Cupra. Imponująca sprzedaż

Cupra Tavascan - wnętrze

Tavascan ma największy ekran ze wszystkich Cupr. Aż 15-calowy. Ten mały telewizor umieszczono pośrodku, a system opracowano z myślą o wygodzie użytkowania. Po pierwszym włączeniu, system infotainment wyświetla najważniejsze funkcje. Do dostępu do głównych funkcji wystarczy jedno kliknięcie – bez rozpraszania uwagi. Górna część ekranu zapewnia bezpośredni dostęp do funkcji menu.

Przydatnym rozwiązaniem może się okazać podświetlanym paskiem dotykowym. Umożliwia regulację temperatury klimatyzacji i poziomu głośności, a także pozwalaja na sterowanie głosem. Ciekawie brzmi także opcja włączenia trzech konfigurowalnych widżetów - podobno system infotainment można dostosować do potrzeb indywidualnych użytkownika. To też na pewno sprawdzimy w praktyce. Zdjęcia wnętrza znajdziecie w naszej galerii, wkleimy je też poniżej. Z nowości wymienimy jeszcze 12- głośnikowy system opracowano we współpracy z firmą Sennheiser (po raz pierwszy w Cuprze). Kierowca ma przed oczami mały wirtualny kokpit o przekątnej 5,3 cala. Dlaczego tylko tyle? Wyświetla najpotrzebniejsze informacje i dopełniany jest przez wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością. To rozwiązanie, które znamy już bardzo dobrze z rodziny ID. Sprawdza się naprawdę nieźle.

Cupra Tavascan fot. Filip Trusz

Cupra Tavascan - systemy

To długa lista. SUV z 2023 r., w dodatku stuprocentowo elektryczny, oparty o nowoczesną platformę, po prostu musi być naszpikowany najnowszymi systemami bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Wypisaliśmy dla was kilka najciekawszych:

predykcyjny tempomat (ACC) z funkcją dostosowania prędkości jazdydo znaków drogowych i danych nawigacji, system rozpoznawania znaków drogowych,

system monitorowania martwego pola Side Assist z funkcją wspomagania wyjazdu zmiejsca parkingowego Exit Assist,

system Lane Assist wraz z asystentem zmiany pasa ruchu po włączeniu kierunkowskazu,

system wykrywania zmęczenia kierowcy

system Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania oraz ochrony pieszych i rowerzystów.

Dodatkowo nowa wersja Connected Travel Assist korzysta z danych otrzymywanym z chmury – zwłaszcza na słabo oznakowanych drogach. Tavascan jest także wyposażony w system zdalnego parkowania za pomocą telefonu oraz w funkcję Cupra Tavascan Parking, która umożliwia autonomiczne parkowanie do 50 metrów od wcześniej zapamiętanego miejsca parkingowego.

Cupra Tavascan - podsumowanie

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz, a to Tavascan robi bardzo dobre. To będzie na pewno mocny punkt w gamie Cupry i uzupełnienie, jakiego potrzebowała. Najbliższe lata będą należały do elektryków, a kierowcy na całym świecie pokochali SUV-y. Tavascan zaspokaja obydwie te potrzeby. Będzie sukces? Czekamy na polski cennik, ale trudno się nie oprzeć wrażeniu, że czego Cupra się ostatnio nie dotknie zamienia się w złoto. Zobaczymy, czy Tavascan podtrzyma tę passę. Materiał zrealizowany podczas wyjazdu sfinansowanego przez markę Cupra.